Vox fija su apuesta al caos a cambio de agrietar sus alianzas y menguar a su líder

Los propósitos de Vox eran colocar un publirreportaje de su oferta trumpista a la española –cuya condición de posibilidad es una primavera negra de pandemia e incertidumbre– y arrebatar al PP el liderazgo moral de la oposición. La formación de extrema derecha logró lo primero: despejó dudas sobre su propuesta, alejada de la aseada contemporaneidad del Frente Nacional francés y del populismo obrerista y reaccionario italiano, y muy próxima a la paranoia ufológica de la América interior, sazonada con viejos avíos del nacionalcatolicismo y, en clave geopolítica, untada de la jactancia del aznarismo que quiso redibujar el mapamundi poniendo los pies sobre la mesa de café de Bush. Una opción basada en el orden autoritario y las viejas certezas de españolidad castrense que guiaron la mitad del siglo XX español.

Colocar el mensaje es el saldo positivo de una moción de censura que parecía un win-win para el partido de extrema derecha, pero que ha fallado en su objetivo principal: convertir a Santiago Abascal en el capitán anti–Sánchez. Su desempeño parlamentario fue gris el miércoles y un calvario ayer. Solo se le vio suelto cuando sacó un inveterado machismo de café, copa y puro para tildar de “floreros” a las cuatro diputadas de Unidas Podemos que le habían disparado a la virilidad. “Tiene usted la España pequeña”, le soltó malvada Sofía Castañón. Y justo después recibió una somanta retórica de Pablo Casado y de Pablo Iglesias, protagonistas de discursos de altura, en lo formal como en lo sustantivo. Abascal, que para pasmo del respetable no tenía un plan de contingencia por si el PP se rebelaba contra su patente intento de arrebatarle el trono de hierro de la derecha, acabó el pleno exhausto y confundido, como un púgil sonado, desorientado y añorando una banqueta. Su modesta oratoria, incluso por contraste con la solidez y astucia de Iván Espinosa de los Monteros, quedó expuesta ante el hemiciclo cuando el líder del PP salvaba el match ball tirando de coraje y elocuencia. El líder de Vox solo acertó a protestar por lo que vivió como un “ataque personal” y a confesarse “perplejo”. No hacía falta que lo dijera. Aspirante a capitanear el enfado social, salió del hemiciclo menos líder de su propio partido.

Monasterio critica a Ayuso y Vox Andalucía dice que se “replantea” su relación con el PP de Moreno Bonilla

Acorralando a Casado con la moción y obligándolo a luchar por su vida política, el otro saldo inesperado para Vox es el debilitamiento de sus alianzas de gobierno. El PP marca distancias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras el pleno de la Asamblea, supo del movimiento relámpago de Casado y anunció a la prensa que desistiría de sus acciones judiciales contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para facilitar “la colaboración”, y Rocío Monasterio, líder madrileña de Vox, criticaba: “¿Ya no le parece tan dictador Sánchez?”. Vox Andalucía detuvo entonces la negociación para el presupuesto andaluz y anunció que se “replantea completamente” su relación con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, prueba de que la andanada de soplamocos de Casado no fue en vano. No es probable, no obstante, que Vox se ahorque con un cordón sanitario autoimpuesto dejando caer los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia.

En las redes, los ultras estallaron contra el PP, mientras la cuenta oficial de Vox colgaba un tuit acusando el daño: “Más vale una cicatriz por valiente, que la piel intacta por cobarde”. Lo ilustraba con un Abascal en blanco y negro mirando al cielo. Un tuit con aroma a incienso y notas de réquiem por el capitán caído.