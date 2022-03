Vox tacha de "propaganda" el acuerdo alcanzado por Sánchez en la cumbre y exige que "baje de una vez" los impuestos

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha valorado como un "acto de propaganda" el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre europea de considerar a España como una isla energética para bajar los precios de la luz y le ha exigido que "baje de una vez" los impuestos.

"Que baje de una vez los impuestos porque los españoles no pueden más con este impuesto fiscal", ha reclamado este sábado Olona en declaraciones a los medios durante su participación en Madrid en la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrada bajo el lema 'No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo'.

Según ha señalado, la "excepción ibérica" propuesta por Sánchez "es la misma que ya había anunciado la presidenta de la Comisión Europea hace semanas", ha dicho, para añadir que "si Sánchez no está bajando los impuestos es porque no le da la real gana, como no le dio la gana bajar los impuestos a las mascarillas o a los test de Covid".

ACUERDO DEL GOBIERNO CON LA PATRONAL

En otro punto, preguntada por el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero no con la Plataforma para la Defensa del Transporte, que convocó el paro el pasado 14 de marzo, Olona ha defendido que esta plataforma ha conseguido "movilizar a los españoles".

Al hilo, ha lanzado una pregunta a los periodistas poniendo el símil de qué pasaría si fuesen obligados a trabajar cada día "perdiendo dinero" como, a su parecer, lo están haciendo los camioneros.

A su juicio, el Gobierno le ha negado la interlocución a la plataforma y la ha "criminalizado". "Ya saben que en España para el Gobierno socialcomunista todo es ultraderecha", ha reprochado.