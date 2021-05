Ángeles Guardianes patrullan las calles de Nueva York para combatir los crímenes de odio

Es difícil no ver a los Ángeles Guardianes en la ciudad de Nueva York cuando patrullan las calles y los trenes subterráneos con sus boinas rojas. Desde el aumento de la violencia y la hostilidad hacia los asiáticos a raíz de la pandemia de COVID-19, el grupo de voluntarios de prevención de delitos ha intensificado sus patrullas en áreas de la ciudad con una gran población asiática.

“Últimamente, los crímenes contra los asiáticos son racistas. Por lo general, están mirando tu teléfono o tu cartera. Les encanta apuntar a los ancianos «, dijo Chris Carbonell, líder del equipo de Ángeles Guardianes.

Carbonell comienza la patrulla llevando a su escuadrón a la comisaría 109 para registrarse con la policía.

“Podríamos usarlos, chicos. Muchas gracias por hacer esto. Y estoy seguro de que a la comunidad también le encanta”, les dijo el teniente Mark Schwartz, del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

“Si necesitan algo, tienen mi número. Estaré de patrulla el resto del día», les dice el teniente Schwartz.

Pero no siempre fue así.

El grupo de vigilancia del vecindario, que comenzó a fines de la década de 1970, se ha enfrentado a la controversia durante las últimas décadas y ha tenido algunos enfrentamientos con la policía debido a sus tácticas.

Pero en este momento, con el sentimiento anti-asiático en aumento, algunos viajeros se alegran de verlos aquí, como una mujer que habló con la Voz de América, si bien pidió permanecer en el anonimato. «Evito tomar el tren o al menos no hacerlo sola. Es una bendición trabajar desde casa ahora. En general, no me siento muy segura», dijo en tailandés una mujer asiática residente de Nueva York.

Es por eso que Carbonell y su equipo enfocan su vigilancia en el transporte público.

«La razón por la que me uní es… aparte de toda la situación con el odio asiático… el odio no se detendrá. Fui intimidado en la escuela secundaria y trabajando en el bar, he visto pasar las cosas más locas”, explicó Jose Medina, miembro de los Ángeles Guardianes.

Carbonell está buscando voluntarios que puedan hablar otros idiomas además del inglés para ayudar a las víctimas a sentirse más cómodas discutiendo y reportando los incidentes.

“Necesitamos personas que puedan hablar tailandés, puedo hablar vietnamita. Estoy buscando asiáticos, especialmente porque hay crímenes contra los asiáticos”, explicó Chris Carbonell, el líder de los Ángeles Guardianes.

Desde principios de 2021, la policía de Nueva York ha recibido al menos 39 informes de delitos de odio contra los asiáticos, superando ya la cifra de 28 casos del año anterior.

