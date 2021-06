Biden celebrará conferencia de prensa en solitario tras cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebrará una conferencia de prensa en solitario tras reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin la próxima semana, negando al exespía de la KGB una plataforma internacional destacada para criticar a Occidente y sembrar la discordia.

El arrojo mostrado por Putin en una conferencia de prensa de 2018 con Donald Trump provocó conmoción, cuando el entonces presidente de Estados Unidos puso en duda los hallazgos de sus propias agencias de inteligencia y halagó al líder ruso.

Hablar en solitario sobre la cumbre también evitará que Biden, de 78 años, tenga que enzarzarse con Putin, de 68, ante los medios de comunicación del mundo después de lo que seguramente será un encuentro combativo.

«Esperamos que esta reunión sea sincera y directa», dijo un funcionario de la Casa Blanca.

— Steve Herman (@W7VOA) June 12, 2021