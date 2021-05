Biden condena agresiones contra judíos en Estados Unidos

El presidente Joe Biden condenó este lunes la violencia contra la comunidad judía en Estados Unidos, después del reciente conflicto de 11 días entre Israel y el grupo palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.

«Los recientes ataques contra la comunidad judía son despreciables y deben acabar. Condeno este comportamiento de odio en casa y en el extranjero. De nosotros depende que el odio no tenga un refugio seguro», dijo Biden en un mensaje de Twitter.

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor.

— President Biden (@POTUS) May 24, 2021