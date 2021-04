Blinken viaja a Bruselas a consultas con aliados al avecinarse decisión sobre Afganistán

OTAN: No habrá retirada de Afganistán antes del momento indicado

No habrá retirada antes del momento correcto. Eso lo dejó claro el jefe de la OTAN. Dice que los talibanes tienen que cumplir sus compromisos del acuerdo de paz firmado con Estados Unidos el año pasado. Mientras no cumplan, no habrá retirada. Los talibanes amenazan con violencia desenfrenada si las tropas extranjeras no salen del país. Pero la OTAN dice que la salida no será ni muy tarde, ni demasiado temprano.