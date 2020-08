EE.UU.: Explosión sacude un vecindario de Baltimore

Una gran explosión sacudió el lunes un vecindario de Baltimore, en Estados Unidos, destruyendo varias casas, informó la prensa local. Al menos una persona murió y tres resultaron heridos de gravedad, dijeron los bomberos, que buscaban rescatar a varios atrapados en el lugar del incidente.

Imágenes de la cadena de televisión WBFF mostraron una sección de casas adosadas con escombros esparcidos.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore publicó imágenes de la escena en su cuenta de Twitter.

#BCOFD // House Explosion// Multiple units from Baltimore County has been requested to assist Baltimore City Fire Department with a house explosion. ^MJ pic.twitter.com/zUQwrYcJ3K

— Baltimore County Fire Department (@BaltCoFire) August 10, 2020