La Cámara expone conducta de Trump hacia Ucrania en cuarto día de juicio político

El cuatro día del juicio para la de destitución del presidente Donald Trump en el Senado enfocó sus argumentos en el abuso de poder, uno de los dos cargos contra el mandatario de Estados Unidos, y en el que ha vuelto a salir a relucir la conducta de Trump hacia Ucrania.

Los gestores del juicio, liderados por el Representante Adam Schiff (demócrata por California), insistieron en la posición en que quedaba Ucrania como aliada de Estados Unidos al prescindir de la ayuda que Trump condicionaba a cambio de sus exigencias.

«El presidente Trump solicitó interferencia extranjera en nuestras elecciones democráticas, abusando del poder de su cargo en busca de ayuda del extranjero para mejorar sus perspectivas de reelección», dijo Schiff, exponiendo el argumento demócrata de por qué Trump debe ser declarado culpable y dejar el cargo.

«Para implementar este esquema corrupto, Trump presionó al presidente de Ucrania para que anunciara públicamente las investigaciones de dos acusaciones desacreditadas que beneficiarían su campaña presidencial 2020″.

El representante demócrata por Colorado, Jason Crow, se refirió a la defensa del presidente que ha argumentado que no hubo daño en el condicionamiento de la ayuda y aseveró: (…) he hablado en los últimos tres días sobre las consecuencias reales de insertar política en asuntos de guerra. Personas reales, vidas reales están en juego. Todos los días, cada hora importa. Entonces no, la demora no tenía sentido. Pregúntale al ucraniano sentado en las trincheras ahora mismo».

Crow concluyó con la posición de Rusia respecto a EE.UU. “(…) el hecho de que la suspensión se hiciera pública envió una señal muy clara a Rusia de que estábamos vacilando en nuestro apoyo a Ucrania y Rusia estaba observando muy de cerca cualquier signo de debilidad».

Trump se defendió, como es habitual, por medio de sus mensajes en Twitter en donde expresó: «El Engaño del Impeachment está interfiriendo en las elecciones de 2020, pero esa fue la idea detrás del ataque de la estafa de la izquierda radical (…) ¡Siempre supieron que no hice nada malo!»

Por su parte, el representante demócrata por Nueva York, Hakeem Jeffries, insistió en la trama urdida, en la que se acusa a Trump de solicitar a Ucrania que investigaran al Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden.

“¿Qué puede ser más urgente que un presidente en ejercicio tratando de engañar en una elección estadounidense al solicitar interferencia extranjera? ¿Qué puede ser más urgente que eso? Ese es un crimen constitucional en progreso. Pero concluyeron (la Oficina de Asesoría Jurídica) que no era un asunto urgente», indicó Jeffries.

Los demócratas de la Cámara advirtieron que el presidente seguirá abusando de su autoridad y poniendo en riesgo la democracia estadounidense al menos que el Congreso intervenga para destituirlo antes de la elección del 2020, señaló AP.

“Él es quien es”, declaró el representante Adam Schiff.

Mientras los demócratas cerraban su tercer día de argumentación ante los escépticos senadores republicanos, el equipo legal de Trump se preparaba para comenzar su defensa, prevista para el sábado.

“Vamos a defender enérgicamente los hechos y refutar lo que dijeron”, dijo el abogado de Trump, Jay Sekulow.

(Con información de Voa Noticias y AP).