La Casa Blanca busca silenciar a Bolton en los tribunales

La Casa Blanca interpuso este martes una demanda ante los tribunales con el propósito de impedir la inminente publicación de un libro de memorias escrito por John Bolton, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump hasta septiembre del año pasado.

La demanda, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, alega que la publicación del libro podría sacar a la luz información altamente confidencial.

«[Bolton] manejó con regularidad algunos de los informes más confidenciales que existen en el Gobierno de Estados Unidos (…). A los dos meses de su salida de la Administración, el acusado había negociado un acuerdo editorial, presuntamente valorado en dos millones de dólares, y había esbozado más de 500 páginas del manuscrito», señala la Casa Blanca en su demanda, según recogen diversos medios.

El Ejecutivo argumenta, además, que Bolton no respetó los protocolos de control que establece la Casa Blanca para este tipo de publicaciones, lo que supondría «una clara violación de los acuerdos que firmó al aceptar el empleo».

El libro, ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (‘La habitación donde ocurrió: Una memoria de la Casa Blanca’), editado por Simon and Schuster, debería estar en las estanterías el próximo 23 de junio, si es que la Justicia no aplaza su publicación.

Casa Blanca objeta publicación del libro del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton Casa Blanca objeta publicación del libro del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton

De acuerdo con algunos avances que ya han ido saliendo a la luz, el libro de Bolton, que ostentó el cargo de asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019, abordaría algunos episodios oscuros de su paso por la Administración, como aquellos que acabaron derivando en el juicio político de Trump, en el que el mandatario fue finalmente exonerado a principios de año.

La defensa de Bolton ha argumentado que su cliente ya proporcionó el manuscrito al Consejo de Seguridad Nacional y que, incluso, realizó todos los cambios que le indicó una de sus funcionarias, Ellen Knight, quien finalmente dio luz verde a la publicación del libro.

La Casa Blanca, no obstante, sostiene que el proceso no se había completado y exige una nueva revisión de la obra.

El lunes, el propio Trump abordó la publicación del libro de Bolton y subrayó que, en caso de desvelar información confidencial, podría generarle «problemas criminales» a su exasesor.

«Voy a considerar todas las conversaciones conmigo, como presidente, como altamente confidenciales. Luego eso implicaría que si [Bolton] ha escrito un libro y sale a la luz, violaría la ley y, pienso, que tendría problemas criminales», señaló el mandatario a los periodistas.