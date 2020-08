Pelosi acusa a Trump de intentar «suprimir el voto»

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, acusó el sábado al presidente Donald Trump de querer «suprimir el voto», al insistir en que no se debe votar por correo a pesar de la pandemia.

«No presten ninguna atención a lo que dice el presidente, porque está todo diseñado para suprimir el voto», aseguró la demócrata durante una rueda de prensa.

Pelosi hizo estas declaraciones, tras el encuentro extraordinario celebrado este sábado por legisladores republicanos y demócratas para abordar la necesidad de inyectar fondos adicionales al Servicio Postal para que pueda hacer frente al volumen de trabajo adicional que, se espera, tengan los carteros de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Debido a la pandemia, se prevé que muchos ciudadanos optarán por votar por correo para así poder evitar exponerse al nuevo coronavirus en las urnas. Sin embargo, Trump ha esgrimido que el Servicio Postal no está capacitado para gestionar semejante volumen de papeletas y, además, ha dicho que esta modalidad de sufragio es propicia al fraude electoral, a pesar de que no existen informes oficiales que lo corroboren.

El Congreso negocia un nuevo paquete de ayuda para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia, lo que podría suponer un respiro para correos. Pero las negociaciones están estancadas desde hace semanas.

Los demócratas quieren incluir en el proyecto una partida específica de 2.500 millones de dólares para el Servicio Postal, algo a lo que la Casa Blanca se opone. Trump ha llegado a reconocer que rechaza la propuesta porque eso posibilitaría que la gente pudiera recurrir al voto por correo.

«Si no alcanzamos un acuerdo, eso significa que no consiguen el dinero. Eso implica que no pueden tener el voto por correo universal, simplemente no pueden», admitió el mandatario durante una entrevista concedida esta semana a la cadena Fox.

En este sentido, Pelosi subrayó este sábado que no se trata de un asunto «de dólares», sino de «valores».

A menos de cien días para los comicios, la urgencia de la situación ha llevado al Congreso a convocar al director general del Servicio Postal de Estados Unidos, Louis DeJoy, para que diera explicaciones y a los legisladores a interrumpir su receso de verano para negociar una salida este fin de semana.

«Es necesario aprobar esta legislación porque en mis conversaciones con el director general del Servicio Postal, que fueron muy poco satisfactorias, dijo que no tenía intención de reinstalar los buzones que han sido retirados», afirmó, en alusión a una medida adoptada recientemente por correos para presuntamente abaratar la gestión.