Salman Rushdie «en camino hacia la recuperación», dice agente

Salman Rushdie está “en camino a la recuperación”, confirmó su agente el domingo, dos días después de que el autor de “Los versos satánicos” sufriera heridas graves en un apuñalamiento en una conferencia en Nueva York.

El anuncio siguió a la noticia de que el elogiado escritor fue retirado de un ventilador el sábado y pudo hablar. El agente literario Andrew Wylie advirtió que aunque la “condición de Rushdie va en la dirección correcta”, su recuperación será larga. Rushdie, de 75 años, sufrió daños en el hígado y nervios cortados en un brazo y en un ojo que probablemente perdería, dijo Wylie anteriormente.

“Aunque las lesiones que le cambiaron la vida son graves, su habitual sentido del humor luchador y desafiante permanece intacto”, dijo el hijo de Rushdie, Zafar Rushdie, en un comunicado el domingo que enfatizó que el autor permanece en estado crítico. La declaración de la familia también expresó su gratitud por los “miembros de la audiencia que valientemente saltaron en su defensa”, así como por la policía, los médicos y “la efusión de amor y apoyo”.

Hadi Matar, de 24 años, de Fairview, Nueva Jersey, se declaró inocente el sábado de los cargos de intento de asesinato y asalto en lo que un fiscal calificó como “un ataque dirigido, no provocado y planificado previamente” en la Institución Chautauqua del oeste de Nueva York, un centro educativo y de retiro sin fines de lucro.

El ataque fue recibido con conmoción e indignación mundial, junto con elogios para el hombre que, durante más de tres décadas, incluidos nueve años escondido bajo la protección del gobierno británico, ha resistido amenazas de muerte y una recompensa de 3 millones de dólares por su cabeza. “Los versos satánicos”.

“Es un ataque contra su cuerpo, su vida y contra todos los valores que defendía”, dijo Henry Reese, de 73 años, a The Associated Press. El cofundador de City of Asylum de Pittsburgh estaba en el escenario con Rushdie y sufrió un corte en la frente, hematomas y otras heridas menores. Habían planeado discutir la necesidad de seguridad y libertad de expresión de los escritores.

Autores, activistas y funcionarios del gobierno mencionaron la valentía de Rushdie y su defensa de la libertad de expresión durante mucho tiempo frente a la intimidación. El escritor y viejo amigo Ian McEwan calificó a Rushdie como “un defensor inspirador de los escritores y periodistas perseguidos” y el actor y autor Kal Penn lo llamó un modelo a seguir, “especialmente muchos de nosotros en la diáspora del sur de Asia”.

“Salman Rushdie, con su visión de la humanidad, con su inigualable sentido de la historia, con su negativa a ser intimidado o silenciado, representa ideales esenciales y universales”, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado el sábado. «Verdad. Coraje. Resiliencia. La capacidad de compartir ideas sin miedo.”

Rushdie, quien nació en la India en una familia musulmana y ha vivido en Gran Bretaña y los EE. UU., es conocido por su prosa surrealista y satírica, comenzando con su novela de 1981, ganadora del Premio Booker, «Midnight’s Children», en la que criticó duramente a los entonces- La primera ministra india, Indira Gandhi.

Impregnado de realismo mágico, «Los versos satánicos» de 1988 provocó la ira de algunos musulmanes que consideraban elementos de la novela como blasfemias.

Creían que Rushdie insultó al profeta Mahoma al nombrar a un personaje Mahound, una corrupción medieval de «Muhammad». El personaje era un profeta en una ciudad llamada Jahilia, que en árabe se refiere a la época anterior al advenimiento del Islam en la Península Arábiga. Otra secuencia incluye prostitutas que comparten nombres con algunas de las nueve esposas de Mahoma. La novela también implica que Mahoma, y no Alá, pudo haber sido el verdadero autor del Corán.

[Con información de The Associated Press]

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.