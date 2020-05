Trump ordena izar banderas a media asta por las víctimas del coronavirus

Como un acto de recordación a quienes han fallecido víctimas de la pandemia de coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó este jueves que las banderas se izen a mitad de asta en toda la nación durante tres días.

«Estaré bajando las banderas en todos los edificios federales y monumentos nacionales en los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido con el coronavirus”, dijo el mandatario.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

El próximo lunes se conmemora el Día de los Caídos y en memoria de los hombres y mujeres que han dado la vida por el país las banderas se mantendrán a media asta, comentó el presidente en otro tuit.

Los líderes demócratas del Congreso habían enviado una carta al presidente Trump pidiendo que se izaran banderas en edificios públicos a media asta cuando el número de muertos por coronavirus llega a 100,000 en EE.UU.

Tanto la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer firmaron la petición.

We will soon cross the awful threshold of 100,000 Americans lost to the coronavirus.

Flying the flags at half staff, as @SenSchumer & I proposed in our letter to the President this morning, is an important show of national grief.

Let us honor their memory & act to save lives. https://t.co/lSdJEhnrZM

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 21, 2020