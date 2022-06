Activistas protestan diez minutos tumbados frente al ‘Guernica’ contra la cumbre de la OTAN

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –

Una treintena de activistas de los movimientos Rebelión o Extinción (Extinction Rebellion) y Juventud por el Clima (Fridays for Future) se han tumbado diez minutos frente al ‘Guernica’ de Picasso en el Museo Reina Sofía para protestar por la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid.

Los activistas han asegurado que se ha tratado de una acción «noviolenta de performance» en una de las salas del museo. Las personas de esta protesta se han desplomado sobre el suelo «fingiendo fallecer mientras cuatro de ellos, vestidos de gala y simulando ser grandes mandatarios, brindaban al sonar la Tercera Sinfonía de Brahms«, han explicado los responsables de esta acción.

Con pancartas en las que se podía leer ‘La Guerra es la muerte del Arte’ y ‘Aquí se reunirán los señores de la guerra’, han señalado a los museos, «espacios de cultura que acogen una cumbre por la guerra». Este martes 28 de junio, tanto el Museo Reina Sofía como el Museo del Prado reunirán a las más de 40 delegaciones de miembros y simpatizantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Los participantes aseguran que ha sido una protesta «pacífica» –algo también confirmado a Europa Press por el museo, que remarca que se han marchado por su propio pie– y manteniendo una estricta distancia» con el cuadro. Los activistas han sido desalojados por el personal del museo en una acción que duró aproximadamente diez minutos.

«La seguridad no se logra con más armas. La ampliación de cualquier ejército no es compatible con la defensa del planeta y la seguridad de la ciudadanía», han señalado desde las dos organizaciones. Rebelión o Extinción y Fridays For Future consideran a la OTAN «responsable de una forma de desarrollo basada en las dinámicas de expropiación y sobreexplotación de los recursos naturales del planeta«.