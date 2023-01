aleXsandro Palombo pinta una serie de murales en la estación de Milán con los Simpson como víctimas del Holocausto

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) –

Una serie de murales que muestra a la famosa familia de dibujos animados Los Simpson como víctimas del Holocausto aparecieron este jueves en la estación central de trenes de Milán (norte), desde donde cientos de judíos italianos fueron enviados a los campos de concentración nazi.

Los murales, realizados por el artista aleXsandro Palombo, retratan a la familia Simpson antes y después de su deportación con la notoria estrella de David amarilla utilizada para marcar a los judíos durante el Holocausto.

Desde la la estación central de Milán, cientos de judíos fueron cargados en vagones de ganado con destino a los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Flossenbürg, Ravensbrück, Fossoli y Bolzano. Milan Track 21 es la puerta oculta al infierno para los judíos en los días de la Segunda Guerra Mundial.

La primera obra es un retrato de la familia antes de la deportación, en la segunda los Simpson, ahora prisioneros, aparecen demacrados, esqueléticos y vistiendo los uniformes a rayas de los campos de concentración, privados de su dignidad. Una reflexión sobre la maldad absoluta que fue el nazismo, una advertencia para atesorar la memoria y no dejar pasar el tiempo para que caiga en el olvido.

Para recordar el holocausto y estigmatizar el mal, el artista utiliza su conocido lenguaje ‘neopop’ famoso por el uso de dibujos animados y siempre cercano a la sensibilidad de los jóvenes. » Estas obras son un tropiezo visual que nos permite ver lo que ya no vemos. Las cosas más terribles pueden hacerse realidad y el Arte tiene el deber de recordarlas porque es un poderoso antídoto contra el olvido. El horror del genocidio judío debe transmitirse sin filtros a las nuevas generaciones para proteger a la humanidad de otros horrores como la Shoah» , ha indicado aleXsandro Palombo.

Las obras de Palombo son famosas en todo el mundo por el estilo reflexivo, colorido e irreverente que se inspira en la cultura pop y por el uso de dibujos animados. Esta no es la primera vez que el artista aborda el tema del Holocausto, sus obras sobre el Holocausto han sido publicadas y analizadas en importantes ensayos internacionales, incluido ‘Holocaust Icons in Art: The Varsovia Ghetto Boy and Anne Frank’ escrito por el autoritario israelí la historiadora Batya Brutin, crítica de arte e investigadora de artes visuales del Holocausto en Israel y en el mundo, ganadora del premio Yad Vashem por su trayectoria en el campo de la educación sobre el Holocausto.