Algunas neuronas reaccionan de manera específica a la comida

Ya sea pizza, apio o patatas fritas: en la corteza visual existen neuronas que reaccionan cada vez que atisbamos comida, según revela un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Hasta ahora, solo se conocían células nerviosas tan especializadas en relación al reconocimiento de rostros, cuerpos, lugares y palabras.

Los científicos dirigidos por Nancy Kanwisher, descubridora del área facial fusiforme, analizaron las imágenes cerebrales de ocho participantes que habían visto miles de imágenes durante una resonancia magnética. Como era de esperar, los científicos hallaron «viejas conocidas» en la vía visual ventral, alojado en el lóbulo temporal inferior: Las neuronas que respondían de manera selectiva a la visión de caras o palabras. Pero algunas de las neuronas se activaron sobre todo ante las imágenes de comida.

¿Por qué no se descubrieron antes estas neuronas? Una imagen de resonancia magnética está formada por múltiples vóxeles. Cada una de estas unidades tridimensionales contiene las señales de cientos de miles de neuronas. Por tanto, las poblaciones individuales no pueden distinguirse unas de otras dentro de un vóxel. Gracias a un nuevo método de análisis, los autores del estudio diferenciaron las respuestas de los grupos de células nerviosas individuales.

En experimentos posteriores, comprobaron que estas neuronas respondían a la comida y no a otras propiedades, como puede ser el color o la forma. Así, las células permanecieron «mudas» cuando mostraron objetos parecidos a los alimentos a los participantes. «Al principio, estábamos desconcertados, porque la comida no es una categoría uniforme», señala Khosla. «Alimentos como las manzanas, el maíz y la pasta tienen un aspecto muy diferente. Sin embargo, encontramos una única población de neuronas que respondía de forma similar a todo ello».

Anton Benz

