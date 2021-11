Álvaro Morte en enrola en ‘La rueda del tiempo’: «La magia debe existir, no hay más cojones»

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) –

Álvaro Morte, el actor que da vida a El Profesor en ‘La casa de papel’, salta de Netflix a Amazon Prime Video para unirse al reparto de ‘La rueda del tiempo’. En la serie basada en la saga de literatura fantástica de Robert Jordan, que estrena sus tres primeros capítulos el próximo viernes 19 de noviembre en el servicio de streaming, el intérprete español se mete en la piel de Logain Ablar, un singular y «eminentemente teatral» personaje con complejo de mesiánico que será clave en un rico y vasto mundo en el que la magia es el elemento diferencial.

«No, no conocía los libros y, más allá de ‘El señor de los anillos’, tampoco he sido muy fan de la literatura épica y fantástica, como este caso», reconoce Morte en una entrevista concedida a Europa Press en la que también confiesa que fue «chocante» meterse en un universo como este, y especialmente en el papel de alguien como Logaine «que lanza ondas de poder y que estrangulaba gente sin tocarla», desde su propia casa y sin saber nada de esta saga y su extenso mundo de fantasía.

Y es que ‘La rueda del tiempo’ es una de las sagas de fantasía más populares de todos los tiempos, con más de 90 millones de libros vendidos. Ambientada en un mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una poderosa organización femenina poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales, según la Profecía, es el Dragón Renacido y que salvará o destruirá a la humanidad.

«Son catorce libros más una precuela. A mí me llamaron para empezar a trabajar en dos semanas, así que era imposible que me leyera todo. Pero me agarré a lo que ponía en el guión y además en el rodaje había gente que eran absolutamente fanáticos de las novelas que te iban guiando un poco», recuerda Morte que, en todo caso, asegura que ha disfrutado muchísimo con su personaje y formando parte de lo que define como «un historión acojonante«.

[embedded content]

En este sentido, admite que, como actor, cuando veía películas como ‘El Señor de los Anillos’ o series como ‘Juego de tronos’ siempre soñó con «formar parte de una historia así, tan a lo grande, tan épica y con personajes tan extremos como Gandalf«. «Y de repente ahí está… y estoy muy contento de formar parte. Yo creo que la gente se la va a gozar con ‘La rueda del tiempo’«, dice entusiasmado el actor que sostiene «fehacientemente» que la magia existe más allá de los libros y la ficción.

«La magia debe existir, no hay más cojones porque si no hay cosas que son absolutamente inexplicables. Además me gustaría que, por momentos, más allá de la magia, también existiera la justicia divina para poner a determinada gente donde le corresponde y que no hubiera cosas o situaciones injustas en ciertas partes del mundo como los refugiados«, reclama Morte que reivindica la presencia, cotidiana pero casi siempre invisible, de la magia. «Creo que la vida está llena de magia, pero lo que ocurre es que a veces es más evidente que otras. Pero creo en la magia fehacientemente«, insiste.

ÉPICA FANTÁSTICA CON ECOS DE ACTUALIDAD

Y además de «magia, profecías e intrigas de poder», en esta «saga de fantasía épica» el público podrá encontrar fácilmente lecturas actuales en la serie encabezada por Rosamund Pike (‘Perdida’, ‘Jack Reacher’) un universo donde son las mujeres las únicas que tienen ese poder único y la magia en los hombres, está maldita.

«Nuestro trabajo como actores y como hacedores de ficción tenemos que proponer un camino, en un evento del que el público disfruta, pero en el que también hay temas que subyacen. Y hoy por hoy el público es muy inteligente y está acostumbrado a captar los temas y mensajes que se tratan de una forma no directa«, expone Morte que desde «la situación socio-política» hasta «en clave de feminismo» aventura que en ‘La rueda del tiempo’ «la gente va a poder encontrar muchos temas de los que hablar».

Un público al que, celebra, se facilite el acceso a la cultura con iniciativas como el bono joven anunciado por el Gobierno hace unas semanas. «No tengo una opinión todavía formada, pero todo lo que sea para ayudar a que la juventud tenga conexión con la cultura me parece de puta madre. La forma todavía no sé si es la mejor, pero sí que creo que es necesaria una iniciativa social para favorecer que los chavales puedan tener un acceso más fácil a la cultura», sentencia.





615977.1.260.149.20211115173438