Ana de Armas es Marilyn Monroe en ‘Blonde’: «No he tenido ofertas del cine español estos años y no sé por qué»

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) –

La actriz Ana de Armas, quien ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián su nueva película ‘Blonde’ en la que encarna a Marilyn Monroe, ha lamentado no haber recibido ninguna oferta del cine español en estos últimos años y asegura desconocer el motivo.

«Yo le doy a todo, pero es verdad que no he tenido ninguna oferta del cine español y desconozco el porqué», ha lamentado en un encuentro con un grupo de periodistas tras la rueda de prensa de presentación. Previamente, De Armas ha matizado que todavía no pierde «la esperanza» de regresar a la industria del cine patrio.

En cualquier caso, ha explicado que el no regresar a España no es una cuestión de «vengarse de nadie». «No lo había ni pensado, pero todavía tengo esperanzas de trabajar otra vez en España. Esto no pasa porque no quiera, sino porque no he recibido una oportunidad y a mí me encantaría trabajar aquí», ha apuntado.

Preguntada al respecto de si creía que en el pasado no se la «tomó en serio» por sus inicios en series juveniles, la actriz ha señalado que no es algo que le haya marcado su carrera. «No sé si es que la gente no me tomaba en serio, pero a mí me parece que fue más el efecto de estar en una serie de televisión donde había gente joven y llevaba uniforme de colegio tantos años: ese es el personaje en el que te ven y es difícil salir de ahí», ha resaltado.

En cualquier caso, ha reconocido que su carrera fuera de España no ha sido «algo planeado» –«seguramente hubiese tenido paciencia para llegar a este punto y trabajar con directores en España», ha aseverado–, sino que el azar le llevó a Hollywood. «Mi objetivo no fue irme a Estados Unidos, sino que cuando llegó la oportunidad de ‘Manos de piedra’ me fui a Panamá y de ahí el salto», ha destacado.

En su paso por San Sebastián junto al director de la cinta, Andrew Dominik, la actriz ha abordado ciertas polémicas que la película ya ha generado en Estados Unidos. Por ejemplo, sobre su acento latino interpretando a Marilyn Monroe, una polvareda mediática que «refleja mucha cosas».

POLÉMICA POR EL ACENTO

«Quien quiera oír el acento, lo oirá, y quien no quiera, no. Marilyn tenía una voz diferente en cada película que luego en la vida real no era así, pero bueno…lo más decepcionante es que muchas de las críticas venían de personas que ni siquiera habían visto la película», ha apuntado la actriz, quien además ha cuestionado también que se pusiera en duda su papel por ser latina.

«Estas cosas de la inclusión y el dar espacio a minorías es muy importante y yo estoy a favor, pero se olvida a veces los retos personales y sueños de los actores. Yo sabía que nadie me iba a parar de hacer esto y es un reto que me lo debía a mí», ha defendido.

También hay varios desnudos en ‘Blonde’ y escenas sexuales mostradas abiertamente, si bien De Armas recuerda que en este rodaje siempre hubo una coordinadora de intimidad para su trabajo. «De hecho, en Estados Unidos se ha llegado a cuestionar la dirección de Andrew preguntando cómo pudo ponerme en determinadas situaciones…es contradictorio eso de criticar a la película y luego alabar mi papel. La película precisamente evita esa idea de romanticismo y de la manera idílica de ver al ídolo», ha indicado.

ANDREW DOMINIK: «NO HAY LUJURIA EN LA PELÍCULA»

Por su parte, Dominik también ha defendido la película, reiterando que no hay una mirada de «lujuria» hacia el mito. «La película era totalmente no sexual y utiliza la desnudez para expresar la rabia y vulnerabilidad. No creo que lleve consigo deseo para Marilyn, sino lo contrario: si otras personas lo ven de otro modo, es su problema», ha indicado.

De hecho, el cineasta australiano ha destacado que el auge del movimiento ‘me too’ «fue muy útil» para poder iniciar ‘Blonde’ –esta cinta es un proyecto que se inició en el año 2008 y por el que han pasado varias actrices–. «Antes la gente pensaba que la perspectiva de una mujer sobre el Hollywood machacante no era tan interesante, pero el ‘me too’ le dio la vuelta a todo ese enfoque», ha concluido.