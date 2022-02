Ana Merino desgrana material inédito de las confidencias entre García Lorca y Joaquín Amigo en su novela 'Amigo'

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ana Merino ha presentado este jueves 17 de febrero su nueva novela 'Amigo' (Destino), un libro que incluye material inédito de las confidencias entre Federico García Lorca y Joaquín Amigo.

'Amigo' cuenta la historia de Inés Sánchez Cruz, una poetisa mexicana afincada como profesora de Escritura Creativa en Estados Unidos, que regresa a la Residencia de Estudiantes de Madrid para impartir un taller de poesía, y por casualidad, se encuentra un archivo familiar de Joaquín Amigo, uno de los amigos de Federico García Lorca.

Según ha expresado la autora en la presentación, con este libro quiere llevar al lector "al lugar del conocimiento desde la literatura". "Lo que me interesaba desarrollar en esta novela era cómo se siente uno al descubrir un archivo, cómo va transcribiendo e interiorizando la experiencia del saber, la emoción de descubrir unos materiales de una época maravillosa", ha comentado Merino.

DESCUBRIR "UN MARAVILLOSO TESORO"

Por otro lado, Ana Merino ha desvelado que el proyecto surgió durante el confinamiento de 2020, en una clase virtual de yoga, cuando coincidió con la nieta de Joaquín Amigo, quien custodiaba unos documentos del escritor. "Ella tenía estos materiales, y sabe que soy hispanista, y me consultó y me dijo: Ana, tengo unos documentos de mi abuelo, por favor, cuando termine el confinamiento me ayudaría mucho si vienes y me orientas", ha relatado.

Cuando finalizó el confinamiento, Merino fue a su casa y descubrió "un maravilloso tesoro" que empezó a ordenar. "En ese proceso, pido permiso para que pueda aparecer Joaquin Amigo y ese archivo dentro de mi novela", narra. "En ese momento, mi novela pasa de ser una novela trepidante de enfrentamientos de poder entre amigos a una novela de archivo de investigación", ha añadido.

Entre los documentos que encontró la escritora de Joaquín Amigo se encuentran tres cartas de Federico García Lorca, una postal de Lorca y Dalí, revistas originales, cartas y poemas manuscritos del poeta Luis Rosales y correspondencia con otras personalidades de la época. Este hallazgo, da inicio a una novela de investigación con materiales auténticos de no-ficción que rodean a la generación del 27.

"UN DEFENSOR A ULTRANZA"

Preguntada por la relación que tenía Federico García Lorca con Joaquín Amigo, y que se sabe de ella gracias a los documentos encontrados, Merino la ha calificado como "una amistad muy bonita".

"Joaquin es un hombre muy abierto, que tiene muchos amigos y que escucha muy bien. Era un hombre católico, que venía de un contexto vivencial más conservador, pero era una persona muy abierta, y tiene un apoyo total a Lorca", ha explicado.

Además, ha señalado que Joaquín es "un defensor a ultranza del proyecto literario de Lorca". "Es muy bonito porque se ve en las cartas y lo he podido insertar en la novela", añade.

Asimismo, ha informado que Joaquín Amigo muere nueve días más tarde que Federico García Lorca. "Es muy dramático porque son dos amigos íntimos que son asesinados, sus cuerpos no han aparecido y cada uno es asesinado por un bando diferente", ha destacado y ha agregado que "son el drama de esa pérdida brutal".