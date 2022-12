Aprender o recordar: ¿cómo elegir?

No sabemos nada hasta que aprendemos —lógica: para poseer un recuerdo, primero hay que almacenarlo en el cerebro y, para recordarlo, ¡hay que volver a sacarlo! ¿Cómo funciona? Una región central del cerebro, el hipocampo, se considera casi el centro de la memoria, ya que es esencial no solo en las primeras etapas de formación de la memoria (la fase de aprendizaje), sino también en la evocación de recuerdo (la llamada fase de «recuerdo»). Pero ¿cómo pasa el hipocampo de memorizar a recordar? Ruy Gómez-Ocádiz y sus colegas del Instituto Pasteur y de la Escuela Normal Superior de París han encontrado por fin la respuesta a esta vieja pregunta: existe una especie de interruptor neuronal en el hipocampo que nos permite pasar de un estado, memorizar, al otro, y recordar.

De hecho, los científicos llevan mucho tiempo estudiando las distintas formas de funcionamiento del hipocampo, que consta de varias capas de neuronas diferentes, apiladas y organizadas de distintas maneras según la capa. Así, ante algo nuevo, un acontecimiento o un objeto, por ejemplo, las neuronas situadas en la llamada capa «CA3» del hipocampo trabajan conjuntamente para codificar la información y almacenarla en la memoria; luego, si es necesario, para comprender una situación, se activa el mismo circuito de neuronas para recuperar estos datos memorizados. Sin embargo, estos dos modos de memoria no pueden funcionar al mismo tiempo: están en conflicto. Sin embargo, en general, sin darnos cuenta, estamos casi constantemente utilizando recuerdos y nueva información que recordar para comprender el mundo que nos rodea. Por tanto, los dos modos del hipocampo deben alternarse, y es este interruptor neuronal el que Ruy Gómez-Ocádiz y sus colegas trataron de identificar en nuestro cerebro.

Pero para determinar cómo el hipocampo pasa de un estado a otro, debe enfrentarse a algo nuevo de forma casi instantánea mientras utiliza los recuerdos… ¡Un truco que la realidad física no permite! Así que a los investigadores se les ocurrió utilizar la realidad virtual: desarrollaron un videojuego en el que los ratones exploraban y memorizaban mundos virtuales. Al mismo tiempo, registraron la actividad eléctrica de su hipocampo mediante electrodos implantados. A continuación, teletransportaron mágicamente a los roedores a un «entorno» virtual completamente nuevo mientras utilizaban sus recuerdos episódicos de los mundos virtuales memorizados. En ese momento, apareció una señal de despolarización eléctrica débil y transitoria en neuronas concretas: las células granulares de la capa del hipocampo conocida como «giro dentado», una zona situada justo antes de la capa CA3 del hipocampo. A continuación, los científicos integraron esta señal sináptica de novedad, que se produce con cada transición a un nuevo mundo virtual, en un modelo matemático del hipocampo: nos permite pasar del modo recuerdo al modo memoria y explica —por fin— cómo somos capaces de utilizar nuestros recuerdos mientras aprendemos nueva información.

¿Podría un fallo de este interruptor neuronal, es decir, de la transición entre los modos de recuerdo y memorización, explicar la impresión de déjà-vu, la extraña sensación de recordar algo cuando lo descubrimos por primera vez? En este caso, el interruptor del hipocampo estaría en la posición incorrecta: consideraría que lo que ve por primera vez ya está de hecho almacenado en sus recuerdos. Se trata de una posibilidad que los investigadores podrán explorar a partir de ahora.

Bénédicte Salthun-Lassalle

Referencia: «A synaptic signal for novelty processing in the hippocampus». R. Gómez-Ocádiz et al. en Nature Communications vol. 13, nº 1, págs 1-15, 2022.