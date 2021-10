Así son los únicos ríos extraterrestres conocidos

Los expertos han cartografiado los únicos ríos conocidos fuera de la Tierra. Un nuevo conjunto de datos ha permitido reconstruir los valles fluviales de Titán, la luna de Saturno donde el metano y etano (gaseosos en condiciones terrestres normales) fluyen hacia los sus grandes lagos.

Para ello, un equipo dirigido por Julia Miller, de la Universidad Cornell, ha usado los datos de radar de la ya difunta sonda Cassini y los ha combinado con imágenes de redes fluviales terrestres para averiguar qué información puede obtenerse de datos de radar de baja resolución. Tal y como escriben los investigadores en The Planetary Science Journal, las características de las redes fluviales proporcionan pistas sobre el clima y el subsuelo de Titán. Dicha información se empleará, entre otras cosas, para preparar la misión Dragonfly, de la NASA, que deberá aterrizar en el satélite en 2036.

Titán es la segunda mayor luna de todo el sistema solar y la única con una atmósfera densa, clima, ríos e incluso grandes lagos de hasta varios cientos de metros de profundidad. Sin embargo, debido a su gran distancia del Sol y a sus bajas temperaturas, en ella no fluye el agua, sino el metano, que a una presión de una atmósfera presenta su punto de ebullición a 160 grados centígrados bajo cero.

Las imágenes de radar de Titán han revelado la existencia de grandes lagos y extensos valles. Sin embargo, los datos tomados en su día por la sonda Cassini solo cuentan con una resolución de varios cientos de metros por píxel, por lo que muchos detalles no resultan visibles. Por ello, los investigadores difuminaron artificialmente datos de radar de sistemas fluviales terrestres a fin de averiguar qué características seguían siendo visibles a baja resolución.

Los datos de radar de los ríos de Alaska y Australia, entre otros lugares, muestran que a baja resolución se pierden algunos detalles importantes. Así ocurre por ejemplo con la inclinación media entre los lechos de los ríos, lo que a su vez permite deducir información del subsuelo. Sin embargo, hay otras características que sí se conservan, como el tamaño y la forma de una región drenada por un sistema de valles, lo que aporta datos sobre la geología y el clima, o la anchura de los valles, la cual depende de su inclinación.

Por otro lado, las redes fluviales de los hemisferios norte y sur de Titán son muy diferentes. Mientras que los canales cercanos al polo norte se agolpan alrededor de grandes lagos, en el sur parecen estar mucho más dispersos. Según los investigadores, los ríos cercanos al ecuador son mucho menos visibles, lo que posiblemente se deba a que se secan más a menudo.

Lars Fischer

Referencia: «Fluvial Features on Titan and Earth: Lessons from Planform Images in Low-resolution SAR»; J. W. Miller et al. en The Planetary Science Journal, vol. 2, 142, agosto de 2021.