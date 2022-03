Audrey Diwan, ganadora del León de Oro por 'El acontecimiento': "Sería extraño cancelar directores rusos en festivales"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Audrey Diwan, ganadora del pasado León de Oro en el Festival de Venecia por su película 'El acontecimiento', ha asegurado que le resultaría "muy extraño" que los certámenes europeos iniciaran una cultura de la cancelación con directores rusos por el conflicto en Ucrania.

"El cine siempre ha luchado contra la censura y no veo que ahora vaya a entrar en esa cultura de la cancelación. Estoy segura de que cineastas como Kirill Serébrennikov es gente con mucho valor, lucharán contra esto y vendrán si se les invita", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cineasta francesa.

Diwan ha puesto como ejemplo a los cineastas iraníes, quienes han trabajado en ocasiones con su país en contra "y han ido a festivales porque se quería contar con ellos como fuera". "El mundo del cine no es mucho, pero sí somos una pequeña muestra de que se va a luchar contra esto", ha defendido.

'El acontecimiento' es una película basada en una novela homónima de Annie Ernaux que muestra con crudeza las consecuencias de un embarazo no deseado en la Francia de los años 60, cuando el aborto estaba prohibido y penalizado con la cárcel. La cinta, que se estrena el próximo 18 de marzo, está protagonizada por una joven Anamaria Vartolomei.

"Este papel ha sido un trabajo muy arduo, porque había que meterse en las escenas para que funcionaran. Pero no ha sido traumático, porque Diwan no me ha llevado a un punto en el que no quería estar: todo ha sido consentido. Sí es verdad que las dos somos exigentes y hemos ido lejos", ha reconocido Vartolomei.

Diwan ha calificado su trabajo --el segundo largometraje de su carrera cinematográfica, ya que viene del mundo del periodismo-- como "un baile o coreografía con escenas hiperlargas". "No creo en la necesidad de ensayar mucho, sino en tirarse al vacío cuando ruedas: había que mantener el aliento constantemente", ha señalado.

UNA SOCIEDAD "ATERRADA"

La directora ha resaltado que esta obra no habla "solo del aborto, sino que también aborda el deseo de vivir y sexual" de una joven que está en "búsqueda de su libertad". Y, subyacente a la mentalidad de la época, un "castigo al deseo" que se acompaña con el silencio cómplice de la sociedad.

"El castigo por el aborto (palabra que no se pronuncia) era tremendo y eso va de la mano con el miedo. Quería mostrar a una sociedad aterrada en la que, no es que nadie rechace ayudar a la protagonista, sino que no se atreve. Y entonces ella tiene que recorrer un camino solitario", ha indicado la realizadora.

La sombra de Ernaux ha estado muy presente durante la adaptación, aunque de una manera positiva. "Leyó varias versiones del guion y me dijo que no quería volver a llevar el libro a la pantalla, sino guiarme en la época en la que sucedía. Y eso fue perfecto para mí, porque tenía puntos donde agarrarme pero con total libertad de expresión", ha apuntado.

DE LA FRUSTRACIÓN AL MIEDO

Por su parte, Vartolomei pasó de la "frustración" de no poder conocer a la escritora francesa antes del rodaje debido a la pandemia al "miedo de que no salieran las palabras" el día que la conoció, en un estreno de 'El acontecimiento'. "Empecé a leer libros suyos con este trabajo y quería decirle todo lo que me habían tocado", ha reconocido la actriz.

El resultado convenció sin duda a Ernaux, quien semanas después escribió una carta a la directora de la película para reconocer que "nadie podría haber encarnado mejor al personaje" que la propia Vartolomei. "Eso es una validación", ha concluido con humor la directora.