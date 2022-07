Belén Macías y Marta Nieto se unen en ‘Verano en Rojo’: «Hacen falta grandes presupuestos para mujeres»

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) –

La directora de cine Belén Macías ha confiado en la actriz Marta Nieto para el papel protagonista de su próxima película, ‘Verano en Rojo’, que se está rodando estos días en Madrid y cuyo estreno está previsto en 2023, y en la que también participa José Coronado.

Directora y actriz han coincidido en que «aún hay mucho camino que conquistar para las mujeres» en el mundo del cine y ha lamentado que no puedan disfrutar de «grandes presupuestos cinematográficos», como han destacado en declaraciones a Europa Press desde su set de rodaje, ubicado en un parque de Madrid.

La directora ha afirmado que las mujeres representan en el sector «un panorama muy pequeño» aunque sí reconoce que en los últimos años, gracias a asociaciones como CIMA (asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), se está luchando por conseguir la paridad.

«Hacen falta más mujeres en el sector porque estamos en un momento en el que la industria está dispuesta a escuchar historias de chicas pero hacen falta más presupuesto para nosotras. Ojalá pudiera yo manejar un gran presupuesto«, ha demandado Macías.

En este sentido, Marta Nieto ha señalado que las mujeres deben «ocupar el espacio», por lo que pide a las futuras directoras y actrices «dar un paso adelante» y dejar de lado «la narrativa invisible que torpedea a las mujeres».

«Ahora que existen las cuotas y que funcionan porque se crean productos audiovisuales de gran calidad desde el punto de vista, tenemos que atrevernos. Animo a las mujeres a dejar al margen el resultado, tiene que ver más con la conquista personal», ha manifestado.

‘VERANO EN ROJO’, «FIEL A LA NOVELA»

La directora y los actores se encuentran inmersos en el rodaje de la cinta ‘Verano en Rojo’, que transcurre en el verano de 2010, posterior a la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, una adaptación de la novela con el mismo nombre de la escritora Berna González Harbour.

«He pretendido ser fiel a la novela porque la leí y me gustó mucho y también por respeto a la novelista. El libro abarcaba un género que me apetecía enfrentarme a él, como es el thriller, y a la vez tenía un componente social que es lo que siempre me ha interesado», ha explicado.

El equipo comenzó el rodaje este pasado lunes y tiene previsto trasladarse la próxima semana a Pamplona para continuar con la grabación durante las siguientes cinco semanas. La cinta gira en torno a la comisaria María Ruiz (Marta Nieto), quien se enfrenta a un crimen, sin pistas aparentes, por lo que iniciará una investigación que contará con la ayuda del periodista Luna (José Coronado).

Una trama que, tanto para Coronado como para Nieto, ha sido clave a la hora de decantarse por este proyecto. «La temática de la película me parece relevante y la historia y la sensibilidad de la directora para tramar el tema elegido ha sido fundamental. Mi personaje me apasiona por el sentido de justicia. Me interesan películas que tengan un sentido y que me llenen y motiven», ha asegurado Nieto.

Por su parte, José Coronado ha elogiado a Macías por ser «súper dúctil» y por su buen hacer con los actores porque «se adapta a ellos». El actor, que está cerca de cumplir 40 años en la profesión, ha expresado sus ganas de seguir trabajando y ha reconocido que parte de su éxito reside en «aceptar y adaptarse lo que le llega» y principalmente el trabajo en equipo.

«El que va por libre creo que a lo mejor puede brillar y lograr premios pero no se va a la cama feliz de haber hecho el trabajo mejor a sus compañeros y eso es lo que a mí me importa. A mí lo que me gusta es jugar a hacer personajes y a su vez enriquecerme de ellos y sacar aprendizajes«, ha confesado.