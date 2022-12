Calmar las rabietas de los niños con móviles se asocia con problemas en el control de sus emociones

Los dispositivos móviles tienen una presencia cada vez más destacada en casi todos los ámbitos de la vida de las poblaciones occidentales: relaciones sociales, trabajo, educación, sanidad, entretenimiento, información… De forma paralela, el tiempo de uso de los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. El fenómeno se ha visto reforzado por los confinamientos y las restricciones de movilidad implantadas durante la pandemia. España destaca en Europa por el tiempo que sus habitantes destinan a los móviles: de media, emplearon 4,8 horas al día en 2021 en estos dispositivos.

La infancia temprana es un período crítico en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Diversos estudios sugieren que el control cognitivo del comportamiento y la regulación de las emociones son fundamentales en el futuro escolar de los infantes, pues les permiten mantenerse calmados, concentrados y ser flexibles cuando se enfrentan a nuevos retos. No obstante, los berrinches son un comportamiento natural en este colectivo y los niños dependen de los cuidadores a la hora de aprender estrategias para afrontarlos. En su lugar, los dispositivos móviles se han convertido en un recurso fácil y rápido para calmar a los infantes cuando sufren una rabieta.

¿Podría el uso frecuente de tabletas y teléfonos móviles para apaciguar a los niños tener consecuencias en su control emocional? Un nuevo estudio, cuyos resultados se publican en la revista JAMA Pediatrics, indaga en esta cuestión. Los investigadores de la Universidad de Michigan reclutaron a 422 padres y 422 niños de entre 3 y 5 años entre agosto de 2018 y enero de 2020. La gran mayoría de los infantes era de etnia caucásica (74 por ciento) y el 60 por ciento de los padres tenía al menos un título universitario.

Los científicos registraron la frecuencia (a través de una encuesta con una escala de 5 puntos) con la que los progenitores empleaban los dispositivos móviles (como teléfonos móviles y tabletas) para calmar a sus hijos enrabietados. También analizaron cómo este comportamiento se asociaba a reacciones emocionales normales o alteradas al principio del estudio y a los 3 y 6 meses. Dentro de las reacciones alteradas se encontraban cambios rápidos de estados de ánimo y sentimientos (como de la euforia a la tristeza) e impulsividad elevada.

Los resultados muestran que aquellos niños con una mayor exposición a los móviles para calmarse tenían más problemas en la regulación emocional y el control del comportamiento desde el comienzo del estudio. Tras un seguimiento de tres y seis meses, se observó más síntomas de reacciones emocionales alteradas en los niños más expuestos a los dispositivos. Este efecto era aún más marcado entre los niños varones y entre aquellos con hiperactividad, impulsividad y un fuerte temperamento, ya que en ellos se dan reacciones más intensas ante sentimientos como la frustración, la tristeza o la rabia. Los autores recomiendan, por tanto, evitar el uso frecuente de los dispositivos móviles para prevenir este posible efecto negativo, especialmente en el citado colectivo.

Las diferencias observadas en la regulación de las emociones entre niñas y niños de preescolar en el estudio pueden deberse a una suma de factores: diferencias en la socialización de las emociones, en los contenidos que ven en el móvil o en la respuesta de los padres, junto con una mayor inmadurez emocional entre los infantes varones, que provoca que estos últimos tarden más en aprender habilidades para manejar sus emociones.

El presente estudio solo permite establecer correlaciones entre el empleo frecuente de dispositivos móviles para finalizar las rabietas de los niños y problemas en el control de sus emociones. No obstante, los hallazgos de este y otros estudios sugieren que el uso continuado de móviles con este fin podría ser contraproducente y perjudicar su futuro, ya que no aprenderían estrategias para regular sus emociones con el tiempo. En cualquier caso, el uso ocasional de estos dispositivos para entretener o calmar a los niños no debería provocar problemas.

Los autores aclaran que, aunque usar vídeos, aplicaciones, fotografías en los móviles puede ser efectivo para distraer o apaciguar el malestar de un niño en el momento, los resultados del presente estudio sugieren que esto puede convertirse en un círculo vicioso. Ante niños más reactivos emocionalmente existe el peligro de reforzar aún más el uso de los móviles, lo que, a su vez, perjudica todavía más el desarrollo de habilidades para regular las emociones. En su lugar, aconsejan utilizar otros enfoques para calmar a los niños, orientados por profesionales en pediatría, que les permitan regular sus emociones.

Esther Samper

Referencia: «Longitudinal associations between use of mobile devices for calming and emotional reactivity and executive functioning in children aged 3 to 5 years»; Jenny Radesky et al. en JAMA Pediatrics, publicado en línea, 12 de diciembre de 2022.