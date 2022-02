Cate Blanchett: «El cine español siempre ha sido una influencia fundamental para mí»

Asegura que «da igual el tamaño de la pantalla si las ideas son grandes» y advierte que «todos los monopolios son peligrosos»

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La actriz australiana Cate Blanchett, que recoge este sábado el primer Premio Goya Internacional en la 36a edición de la gala que se celebra en Les Arts, ha asegurado que «significa muchísimo» recoger este galardón en Valencia porque implica que su trabajo «ha llegado a un público y a una cultura diferente de una manera que no esperaba».

«El cine español para mí siempre ha sido una influencia fundamental, siempre me ha parecido un elemento clave en el cine», ha asegurado, al tiempo que ha recordado que acaba de estrenar con Guillermo del Toro ‘El callejón de las almas perdidas’, mientras proyecta llevar al cine con Pedro Almodóvar el ‘Manual para mujeres de la limpieza’ de Lucía Berlín, que será la primera película en inglés del español. Y cita más referentes hispanohablantes como Alfonso Cuarón y Alejandro Amenábar.

Actriz doblemente oscarizada, pero también productora y directora artística, es un rostro sobradamente conocido en los festivales cinematográficos de todo el globo, e incluso ha presidido el de Cannes (2018) y Venecia (2020), pero al preguntarle por su premio favorito de todos los que ha recibido, en la rueda de prensa que este sábado ha ofrecido en Valencia con motivo de los Goya, ha sonreído al afirmar que sería precisamente este y que saberse galardonada por la Academia española le dejó «sin palabras».

No obstante, ha puntualizado: «Tengo una edad para decir que he tenido una carrera que espero que me lleve por nuevos derroteros en múltiples direcciones. Es muy fácil pensar que la carrera creativa es una línea, pero el camino creativo está lleno de desviaciones aleatorias. Si uno decide poner el aplauso como tope de la experiencia en lugar del trabajo, se está equivocando».

«EL UNIVERSO PROPIO DE ALMODÓVAR»

Arropada por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, Cate Blanchett ha dado algunas pinceladas sobre su película con Almodóvar. «Lo conozco desde hace 20 años y llevábamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de trabajar juntos, y de repente hemos encontrado este proyecto que es una delicia y nos apasiona a los dos. Y cuando estos dos elementos se cruzan se genera esa sinergia que no es habitual pero es maravillosa y que hay que aprovechar».

Se trata, ha afirmado, no solo de trabajar con un autor como él sino «con una cultura de cine» que «siempre» le ha interesado y que además le permite «entrar en ese universo más propio de Pedro». Sobre él, ha puesto en valor la «influencia brutal» de los guiones y cómo aporta ese «universo propio» para ir «más allá» de los relatos de Berlin, sus relaciones tóxicas y sus abusos del alcohol.

«La clave de trabajar con él es que es un guionista excelente, un artista. Todo su cine, todo lo que ha creado tiene una influencia brutal. El guion que me ha planteado es único, yo no había visto algo así», ha resaltado.

Además, Blanchett tiene actualmente en cartelera ‘El callejón de las almas perdidas’, de Guillermo del Toro, del que valorado que «genera una gran historia detrás de cada personaje», una forma de trabajar que ayuda a las actrices a la hora de ponerse en la piel de sus protagonistas.

«DA IGUAL EL TAMAÑO DE LA PANTALLA»

Blanchett también se ha pronunciado sobre el escenario cinematográfico postcovid de galas telemáticas y cine vía SmarTV, en un momento en el que uno de sus últimos trabajos, ‘Don’t look up’, se distribuye a través de Netflix. Al respecto, ha afirmado que «el cine ya era una especie en peligro de extinción antes de la pandemia». Aunque se muestra «esperanzada» por las ganas de «la experiencia colectiva» del cine tras la crisis sanitaria, añade que «sería muy negligente no ser consciente de lo que ha pasado en este periodo», con el auge de las plataformas en streaming.

En su opinión, «da igual el tamaño de la pantalla si las ideas son grandes» y que ver una película de Bergman en una tablet no la hace menos cine, pero hay que «seguir centrados en que los proyectos tienen que transmitir grandes ideas y no convertirnos en un mundo serializado en el que se pierde el valor de los personajes para cumplir con un modelo único», ha defendido.

Considera que «en cualquier sector, los monopolios son siempre peligrosos», si bien las plataformas «han dado una serie de oportunidades a los artistas que hay que valorar». En ese sentido, cree que lo importante es ver las obras «como se ha proyectado que se vean».

«DIVERSIDAD A AMBOS LADOS DE LA CÁMARA»

Blanchett no ha hablado del sector solo como actriz, también como productora en una industria en la que cada vez hay más mujeres detrás de las cámaras: «A la industria le beneficia tener diversidad en ambos lados de la cámara, no facilita tener productos, y odio la palabra producto, más únicos y diferentes».

En este punto, ha resaltado el papel de las academias cinematográficas, que son «mucho más que alfombras rojas y nominaciones», sino un apoyo y asesoramiento para la industria. Sin embargo, ha subrayado que tienen «una enorme responsabilidad a la hora de plantear el presente sin miedo, con la vista hacia el futuro», para «adaptarse a todos los niveles» a un mundo al que movimientos como Black Lives Matter y Me too han dejado su impronta.

«Si cualquier organismo cultural no entiende estos conceptos y no mira al futuro, acabará siendo irrelevante», ha advertido, antes de comentar: «Claramente, la academia española que me ha dado el premio mira claramente hacia el futuro y es muy moderna».

Ha explicado que en su trabajo en el Teatro Nacional de Australia se dio cuenta que le «apasionaba producir proyectos para otras personas». «Me gusta facilitar el trabajo de otros», ha explicado.

«Muchas personas piensan que los actores somos como marionetas y repetimos las líneas que nos dan, pero aunque no llevemos el título de productor en la lista de créditos queremos saber cómo funciona todo y jugamos un papel muy activo a la hora de moldear una historia», ha asegurado.







