Cómo distingue nuestro cerebro los recuerdos de las percepciones

La memoria y la percepción parecen experiencias muy diferentes, y los neurocientíficos solían creer que el cerebro también las generaba de forma diferente. Pero en la década de 1990, los estudios con neuroimágenes revelaron que algunas partes del cerebro que se creía que estaban activas solo durante la percepción sensorial también lo estaban durante la evocación de recuerdos.

«Eso nos planteó la cuestión de si la representación de un recuerdo es diferente a la representación de la percepción», señala Sam Ling, profesor asociado de neurociencia y director del laboratorio de neurociencia visual de la Universidad de Boston. ¿Es posible, por ejemplo, que el recuerdo de un hermoso claro del bosque no sea más que una recreación de la actividad neuronal que nos permitió verlo?

«Antes debatíamos sobre si las cortezas sensoriales intervenían en ambos procesos, y ahora nos preguntamos si existe alguna diferencia», señala Christopher Baker, investigador del Instituto Nacional de Salud Mental que dirige la unidad de aprendizaje y plasticidad. «El péndulo ha oscilado demasiado de un lado a otro.»

Aunque exista una gran similitud neurológica entre los recuerdos y las experiencias, sabemos que no pueden ser exactamente lo mismo. «Nadie los confunde», afirma Serra Favila, posdoctoranda de la Universidad de Columbia y autora principal de un reciente estudio publicado en Nature Communications. Su equipo ya ha identificado una forma en que los recuerdos y las percepciones de las imágenes se ensamblan de forma diferente a nivel neurológico.

Puntos borrosos

Cuando observamos el mundo, la información visual fluye a través de los fotorreceptores de la retina hasta la corteza visual, donde distintos grupos de neuronas las procesan de forma secuencial. Cada grupo añade nuevos niveles de complejidad a la imagen: los puntos de luz se convierten en líneas y bordes, luego en contornos, después en formas y, por último, en escenas completas que representan lo que vemos.

En el nuevo estudio, el equipo se centró en una característica del procesamiento visual que es muy importante en los primeros grupos de neuronas: la localización de las cosas en el espacio. Los pixeles y contornos que componen una imagen deben situarse en los lugares correctos, si no, el cerebro creará una imagen mezclada, distorsionada e irreconocible de lo que estamos viendo.

El equipo entrenó a los participantes en el estudio para que memorizaran las posiciones de cuatro patrones diferentes en un fondo que se asemejaba a una diana. Cada patrón se colocaba en un lugar muy concreto del tablero y se asociaba al color del centro del mismo. A continuación, los participantes fueron sometidos a una prueba para comprobar que memorizaron esta información de forma correcta: por ejemplo, si veían un punto verde, sabían que la forma de estrella estaba en el extremo izquierdo. Mientras los participantes percibían y recordaban las ubicaciones de los patrones, los investigadores registraron su actividad cerebral.

Gracias a los escáneres cerebrales pudieron trazar un mapa que mostraba cómo registraban las neuronas los lugares en los que había algo y cómo lo recordaban más tarde. El «campo receptivo» de una neurona es la región del espacio (por ejemplo, la esquina inferior izquierda) en el que un estímulo provoca una respuesta de dicha neurona. Por lo tanto, esta solo se activará «cuando algo aparezca en ese pequeño espacio», explica Favila. Las neuronas sintonizadas con un punto determinado del espacio tienden a agruparse, lo que facilita la detección de su actividad en los escáneres cerebrales.

Estudios anteriores sobre percepción visual llegaron a la conclusión de que las neuronas que participan en los primeros niveles de procesamiento poseen campos receptivos más pequeños. En cambio, las de los posteriores son más grandes. Esto tiene sentido, porque las neuronas del nivel superior recopilan señales de muchas neuronas de los niveles inferiores y obtienen información de una zona más amplia del campo visual. Pero un campo receptivo mayor también implica una menor precisión espacial. El efecto sería parecido a poner una gran mancha de tinta sobre Norteamérica en un mapa para indicar dónde se encuentra Nueva Jersey. El procesamiento visual durante la percepción se basa en pequeños puntos nítidos que evolucionan hasta convertirse en manchas más grandes y borrosas, pero más significativas.

El equipo de Favila analizó cómo se representaban las percepciones y los recuerdos en las distintas áreas de la corteza visual, y halló importantes diferencias.

Cuando los participantes recordaban las imágenes, el tamaño de los campos receptivos de las neuronas del nivel más alto de procesamiento visual era igual al que tuvieron durante la percepción, y, además, era el mismo en todos los demás niveles que elaboraban la imagen mental. La imagen recordada era una mancha grande y borrosa en todas las fases.

Esto parece indicar que cuando se almacena el recuerdo de una imagen, solo se conserva la representación realizada en el nivel superior. Cuando se volvía a experimentar el recuerdo, se activaban todas las áreas de la corteza visual, pero esa actividad se basaba en la versión menos precisa.

Por lo tanto, dependiendo de si la información procede de la retina o del lugar en el que se almacenan los recuerdos, el cerebro la maneja y procesa de forma muy diferente. Parte de la precisión de la percepción original se pierde en su camino hacia la memoria, y «no se puede recuperar por arte de magia», afirma Favila.

El equipo también pudo detectar que el sujeto humano rememoraba un recuerdo almacenado en el cerebro sin necesidad de depender de que dicha persona informara de lo que estaba viendo, señala Adam Steel, investigador postdoctoral del Dartmouth College. «Creo que el trabajo empírico que hicieron es excepcional.»

¿Es real o es un error?

¿Por qué se recuerdan las cosas de esta forma tan «borrosa»? Para averiguarlo, el equipo creó un modelo de la corteza visual con diferentes niveles de neuronas cuyos campos receptivos tenían un tamaño cada vez mayor. A continuación, simularon un recuerdo evocado enviando una señal a lo largo de todos los niveles, pero en orden inverso. Al igual que ocurrió en los escáneres cerebrales, la borrosidad espacial del nivel cuyo campo receptivo era mayor persistía en todos los demás. Esto parece indicar que la imagen recordada se forma de esta manera debido a la naturaleza jerárquica del sistema visual, señala Favila.

Una teoría sobre por qué el sistema visual está organizado de forma jerárquica es que, de esa manera, ayuda a reconocer objetos. Si los campos receptivos fueran diminutos, el cerebro necesitaría integrar más información para dar sentido a lo que ve. Según Favila, eso dificultaría el reconocimiento de algo grande como la Torre Eiffel. La imagen «borrosa» del recuerdo podría ser la «consecuencia de tener un sistema optimizado para cosas como el reconocimiento de objetos».

Para Thomas Naselaris, profesor asociado de la Universidad de Minnesota, «no está claro si se trata de una característica del proceso o de un error». No participó en el estudio, pero en una investigación que realizó en 2020 llegó a una conclusión parecida: en el cerebro, la percepción y el recuerdo de lo percibido son muy diferentes. Según él, la diferencia es ventajosa, quizá porque de esa manera es más fácil discernir las percepciones de los recuerdos. Cree que «si las imágenes mentales fueran detalladas y precisas, sería muy fácil confundirse».

También es muy probable que la borrosidad ayude a evitar el almacenamiento de información innecesaria. Favila cree que quizás lo importante no sea recordar dónde se sitúa cada píxel en el campo de visión, sino que dichos píxeles pertenecen a un familiar o a un amigo.

«No es que el sistema visual sea incapaz de generar imágenes muy detalladas, vívidas y precisas», señala Naselaris. Muchas personas han asegurado recordar imágenes visuales muy vívidas, por ejemplo, cuando están en el estado «hipnagógico» entre el sueño y la vigilia. Es algo que el cerebro «no suele hacer cuando el individuo está despierto».

Favila y su equipo quieren averiguar si el procesamiento de otros aspectos de la memoria visual es similar, por ejemplo, con las formas o los colores. Tienen muchas ganas de estudiar cómo estas diferencias en la percepción y la memoria influyen en los comportamientos.

«Nuestra experiencia de ambos procesos es diferente, y determinar exactamente en qué se diferencian será importante para entender cómo se expresa la memoria», afirma Favila. Esas diferencias «estaban escondidas entre los datos durante todo el tiempo».

Yasemin Saplakoglu

Referencia: «Perception and memory have distinct spatial tuning properties in human visual cortex»; Serra E. Favila et al. en Nature Communications, vol. 13, nº. 5864, 18 de octubre de 2022.