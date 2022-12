Cómo las experiencias traumáticas reconfiguran nuestro cerebro

Sobrevivir a un evento traumático puede provocar un profundo impacto en nuestra manera de percibir, entender y actuar en el día a día. A lo largo de la última década, los investigadores han tratado de entender de qué modo este tipo de eventos vitales pueden cambiar el cerebro de las personas que los sufren.

En un nuevo estudio, publicado en Communications Biology, científicos del Instituto del Monte de Neurociencia de la Universidad de Rochester identificaron cambios en la red de saliencia —un mecanismo del cerebro implicado en el aprendizaje y la supervivencia— en personas expuestas a traumas (con y sin psicopatologías, como trastorno por estrés postraumático (TEPT), depresión y ansiedad). Mediante el uso de imagen por resonancia magnética funcional, los investigadores registraron la actividad cerebral de los participantes mientras observaban una tarea de círculos de distintos tamaños, algunos de ellos asociados a un pequeño shock o amenaza.

El resultado fue que las personas con TEPT mostraban una menor señalización entre el hipocampo (una zona del cerebro responsable de la emoción y la memoria) y la red de saliencia, así como entre la amígdala (el centro emocional del cerebro) y la red neural por defecto, un área cerebral que se pone en marcha cuando la persona no está enfocada en el mundo exterior y se dedica a divagar.

Además de los cambios en estas redes cerebrales, los investigadores hallaron otra diferencia, pero solo en el grupo resistente expuesto a traumas. Observaron que los cerebros de las personas expuestas a experiencias traumáticas sin psicopatologías previas compensaban los cambios en sus procesos cerebrales, activando la red atencional ejecutiva, responsable de regular y monitorizar actividades cognitivas y emocionales.

En la investigación también se observó que la posibilidad de una amenaza modificaba la forma de reaccionar de las personas expuestas a un evento traumático. Los investigadores descubrieron que estos individuos podían completar la misma tarea que otros sujetos sin exposición al trauma cuando no había emociones de por medio. Sin embargo, cuando a una tarea similar se añadía la emoción inducida por una amenaza, los afectados por TEPT presentaban más dificultades para distinguir las diferencias.

Los resultados de este estudio confirman la hipótesis de que las personas con TEPT tienen problemas de discriminación solo cuando existe un componente emocional y aversivo. Así, los autores concluyen que en el mundo real esto podría suponer que las emociones sobrecargan la capacidad cognitiva de estas personas para discriminar de forma correcta entre situaciones de seguridad, peligro o recompensa, provocando un sesgo hacia los estímulos amenazantes.

Unai Aso Poza

Referencia: «Sequential fear generalization and network connectivity in trauma exposed humans with and without psychopathology». X. Zhu et al. en Communications Biology, vol. 5, nº 1, págs. 1-9, 2022.