¿Cuán frecuente era el cáncer antes de la revolución industrial?

La proporción de personas, o prevalencia, con cáncer en la época medieval podría ser superior mucho mayor de lo estimado con anterioridad. Así concluye un estudio, publicado en tiempo reciente por la revista Cancer, realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, y el Hospital de la ciudad de Peterborough, en Reino Unido.

Piers D. Mitchell y sus colaboradores analizaron 143 esqueletos, obtenidos de 6 cementerios cercanos al área de Cambridge, mediante tomografía computarizada. A diferencia de las radiografías simples usadas desde 1900 para estudiar los restos óseos, esta técnica permite detectar metástasis que afecten la cavidad interna del hueso, no solo su exterior. Los sujetos, en su mayoría varones, vivieron entre los siglos XI y XVI, antes de que el tabaco llegara a Reino Unido procedente de América o los contaminantes de la revolución industrial afectaran a la población.

Según los resultados, cinco de los esqueletos presentaban lesiones compatibles con metástasis óseas. Determinar el tipo de tumor primario que estas personas padecieron supone un reto. Sin embargo, de acuerdo con la apariencia de las lesiones, los investigadores postulan que uno de los individuos desarrolló un mieloma múltiple; mientras que los otros cuatro sufrieron algún tipo de cáncer osteolítico, que ocasiona daños en los huesos, como el de pulmón, riñón y tiroides. Los tumores mamarios se descartaron, ya que ninguno de los restos pertenecía a una mujer.

El hallazgo sitúa la prevalencia del cáncer alrededor del 3,5 por ciento. No obstante, dado que no todas las personas fallecidas a causa de un tumor presentan lesiones en los huesos, los autores estiman que la prevalencia real estaría entre el 9 y el 14 por ciento de la población adulta medieval. Esta es inferior a los datos actuales de Reino Unido, donde la proporción de personas con cáncer en el momento de la muerte oscila entre el 40 y el 50 por ciento, pero notablemente superior al 1 por ciento calculado con anterioridad.

Mitchell y su equipo destacan que el pequeño tamaño de la muestra limita las conclusiones de la investigación, pues conlleva un margen de error mayor. Además, sin el testimonio del paciente acerca de los síntomas o la ausencia de pruebas realizadas en vida, resulta difícil descartar otras patologías que también causan lesiones óseas. El hecho de que todos los sujetos afectados por el cáncer fueran varones, tampoco debe extrapolarse, pues los autores tuvieron acceso a un número limitado de restos femeninos que explicaría este resultado. No obstante, concluyen que trabajos como el suyo pueden ayudar a identificar mutaciones oncogénicas y su evolución

Marta Pulido Salgado

Referencia: «The Prevalence of Cancer in Britain Before Industrialization», de P. D. Mitchell et al., en Cancer, publicado en abril de 2021.