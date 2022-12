Cuando el silencio reina en la mente

La cabeza está tan vacía como los ojos. Sin embargo, estás bien despierto. Cuando vuelves en sí, a menudo te preguntas: «¿Cuánto tiempo he estado mirándome?». Un equipo dirigido por Sepehr Mortaheb, de la Universidad belga de Lieja, ha descodificado una señal cerebral asociada a la ausencia total de pensamientos: el «bloqueo mental».

En el experimento, 36 sujetos se tumbaron en el escáner cerebral con los ojos abiertos. En momentos aleatorios, se oyó un ruido breve. A continuación, se pedía a los sujetos que indicaran lo que estaba ocurriendo en su interior en ese momento. ¿Se concentraban en el entorno o en la tarea? ¿Sus pensamientos divagaban sin control? ¿O es que no pensaban en nada?

Como en experimentos anteriores, este último fue el más raro. Utilizando inteligencia artificial, los neurocientíficos consiguieron descifrar el patrón de actividad cerebral específico del «embotamiento mental». En este estado, regiones distribuidas por todo el cerebro trabajan de forma más sincronizada de lo habitual. Los autores hablan de «ultraconectividad». Es posible que al cerebro le resulte más difícil integrar nueva información en la conciencia, lo que podría dar lugar al vacío experimentado.

Sin embargo, del experimento no puede deducirse con certeza que los sujetos de prueba realmente no pensaran en nada, aunque afirmaran que sí lo hacían. Tal vez simplemente no prestaron atención a su vida interior en esos momentos y, por tanto, no pudieron informar de nada al respecto.

Anton Benz

Referencia: «Mind blanking is a distinct mental state linked to a recurrent brain profile of globally positive connectivity during ongoing mentation». S. Mortaheb et al. en Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 119, nº 41, 2022.