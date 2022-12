Cuando la llama apaga el «fuego» interior

Las personas que pasan más tiempo con su pareja presentan niveles más bajos de inflamación en la sangre al día siguiente. Así lo ha comunicado un equipo dirigido por Tatum Jolink, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 100 sujetos de prueba que habían mantenido una relación durante al menos seis meses acudieron al laboratorio de investigación tres veces en el plazo de un mes. Allí dieron una muestra de sangre, a partir de la cual se puede determinar el nivel de proteína C reactiva (PCR). Se considera un indicador importante de inflamación en todo el organismo. Tras el pinchazo, las personas sometidas a la prueba informaron, entre otras cosas, de cuánto tiempo habían pasado con su pareja en las últimas 24 horas.

El hecho de que los contactos sociales tienen un efecto sobre los niveles de inflamación en el organismo se conoce desde hace mucho tiempo y se considera una explicación de por qué las relaciones románticas tienen un efecto positivo sobre la salud. Sin embargo, según los autores del estudio, hasta ahora la atención se ha centrado en la calidad de la relación de pareja y se ha dejado fuera de la ecuación el tiempo que se pasa juntos como pareja. Aunque los sujetos de la prueba declararon estar muy satisfechos con su relación amorosa, la calidad percibida de la relación y la soledad experimentada no influyeron en los valores de inflamación.

En cambio, los investigadores pudieron predecir los niveles de RCP en función del tiempo compartido. «Que sepamos, es la primera vez que demostramos que la mera presencia de una pareja querida se asociaba a niveles más bajos de inflamación al día siguiente», escribe el grupo en su artículo.

Anton Benz

Referencia: «Everyday co-presence with a romantic partner is associated with lower C-reactive protein». T. A. Jolink et al. . Brain, Behavior, and Immunity, vol. 107, págs. 132-139, 2022.