¿Cuánto magma almacena el supervolcán de Yellowstone?

Capaces de arrasar continentes enteros, las erupciones de los supervolcanes figuran entre las catástrofes naturales más devastadoras de la Tierra. Una de estas amenazas acecha bajo el Parque Nacional de Yellowstone (en el oeste de Estados Unidos), cuyas entrañas esconden uno de los mayores supervolcanes del planeta. Se trata de un volcán que ha entrado en erupción a gran escala al menos tres veces en los últimos 2,1 millones de años, dejando Norteamérica cubierta de ceniza y roca en cada ocasión. No obstante, entre esas grandes erupciones también se han producido otras menores. La última tuvo lugar hace unos 70.000 años, cuando la lava fluyó por la caldera. Hace poco, un equipo dirigido por Ross Maguire, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, ha determinado tanto el volumen como la composición de la cámara magmática de este enorme coloso y ha presentado sus resultados en Science.

Según su análisis, el supervolcán alberga en su interior el doble de magma del que se había calculado hasta ahora. Los científicos aclaran que eso no implica que haya más probabilidades de que el volcán explote, puesto que eso depende de la composición del material almacenado en el subsuelo. Yellowstone se alimenta de dos cámaras magmáticas, una situada cerca del manto y, la otra, unos kilómetros por debajo de la superficie. Ambas contienen una mezcla de roca fundida y de material parcialmente cristalizado.

Conocer la composición de esa masa pastosa permite determinar la probabilidad de que se produzca una erupción: cuanto mayor sea la proporción de roca fundida respecto a los cristales sólidos, más posibilidades habrá de que el magma se desplace hacia arriba y el volcán estalle. Maguire y sus colaboradores analizaron los datos sísmicos de Yellowstone de los últimos veinte años, a fin de calcular la proporción de ambos materiales en la cámara magmática superior. Su estudio se basó en que las ondas sísmicas se propagan a menor velocidad cuando atraviesan zonas con una gran cantidad de roca fundida que cuando pasan por las secciones más compactas y, por tanto, más «duras».

El equipo introdujo los datos en un modelo informático para crear una imagen tridimensional de la cámara y simular la propagación de las ondas sísmicas en su interior. Como resultado, los geólogos determinaron que la roca fundida representa entre el 16 y el 20 por ciento del material de la cámara magmática, frente al 9 por ciento que arrojaban los cálculos anteriores. En términos de volumen, las cifras equivalen a unos 1600 kilómetros cúbicos de magma, casi el doble de la estimación previa, de unos 900 kilómetros cúbicos.

Sin embargo, Maguire recalca que no existe ninguna amenaza en un futuro inmediato. Y es que la estimación más alta sigue estando muy por debajo de la proporción de magma necesaria para que se produzca una erupción, que es de entre el 35 y el 50 por ciento. «Yellowstone puede pasar gran parte de su ciclo vital experimentando cierto grado de fusión y sin entrar en erupción», explica el experto. Sin embargo, cuando llegue el momento, apenas dispondremos de tiempo para prepararnos: según algunos estudios, es posible que las primeras señales de la erupción de un supervolcán aparezcan con tan solo un año de antelación.

Daniel Lingenhöhl

Referencia: «Magma accumulation at depths of prior rhyolite storage beneath Yellowstone Caldera». Ross Maguire et al. en Science, vol. 378, págs. 1001-1004, 1 de diciembre de 2022.