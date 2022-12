Demasiada sal en el Gran Lago Salado

El Gran Lago Salado, en el norte de Utah, es conocido por su alta salinidad. Su contenido en sal oscila entre el 12 y el 15 por ciento, frente al poco más del 3 por ciento de los océanos. Pero el elevado consumo de agua por la agricultura y una sequía de varios años de duración han provocado que el nivel del agua descendiera más que nunca. Como resultado, la salinidad casi se ha duplicado en muy poco tiempo. Esto podría suponer pronto la perdición para los ecosistemas. Carie Frantz, de la Universidad Estatal de Weber, presentó en la conferencia de la Sociedad Geológica de Estados Unidos los resultados de su investigación sobre las consecuencias de estos cambios.

El descenso del nivel del agua en el lago salado deja al descubierto una formación de montículos rocosos, los llamados microbialitos o micorbialitas, formados por minerales y microorganismos. Cuando se ven expuestos al aire, los microorganismos sensibles mueren y los microbialitos cambian de color, del verde oscuro al blanco. En 2021, el equipo de Carie Frantz demostró en un experimento que los microbios expuestos se recuperaban con rapidez en cuanto volvían a ser cubiertos por agua. Sin embargo, al realizar el mismo experimento un año después ya no pudo confirmar esta observación. En ese período de tiempo, la salinidad había aumentado hasta el 26 por ciento en algunos casos. «Los microorganismos se estresan con estos niveles de salinidad. Es posible que sea demasiado alta y no puedan proliferar», comenta Carie Frantz.

Los microbios son la base de la red trófica del ecosistema: en los microbialitos, los microorganismos como las algas realizan la fotosíntesis y sirven de alimento a las artemias, diminutos crustáceos que se han adaptado a las condiciones inhóspitas del Gran Lago Salado. A su vez, las aves migratorias que se detienen allí se alimentan de las artemias. Sin suministro de agua, el ecosistema corre el riesgo de colapsarse irremediablemente en pocos meses o años.

Johanna Hojer

Referencia: «Documenting a geobiological tragedy: The exposure of Great Salt Lake’s microbialites and the undergraduate researchers at the vanguard»; Carie Frantz et al. Conferencia de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, Denver (Colorado), octubre de 2022.