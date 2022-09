Desarrollan un sensor para controlar la remisión tumoral en ratones

Un sensor para controlar el tamaño de los tumores en ratones podría servir para mejorar el proceso de prueba de los fármacos contra el cáncer. El nuevo dispositivo se describe en un artículo publicado en la revista Science Advances.

Cuando los científicos evalúan un posible medicamento antineoplásico, suelen estudiar si es capaz de reducir los tumores en los roedores. Estos ensayos preclínicos requieren un seguimiento preciso del tamaño tumoral, algo que por lo general es difícil de lograr y consume mucho tiempo.

Para automatizar este proceso de control, Alex Abramson, de la Universidad Stanford, y sus colaboradores han desarrollado un sensor delgado y flexible que se adhiere a la piel de los ratones y se contrae o se expande en respuesta al crecimiento o la remisión de un tumor subcutáneo.

El sensor tiene incrustada una capa de oro con pequeñas grietas. Cuando el sensor se contrae, esas grietas entran en contacto entre sí, y eso hace que aumente la conductividad eléctrica del dispositivo. Por el contrario, si el sensor se expande, las grietas dejan de tocarse y la conductividad disminuye.

El dispositivo está conectado a un circuito eléctrico que registra los cambios en la conductividad y envía esa información a una aplicación de un teléfono inteligente. Gracias a este nuevo sensor, los investigadores lograron detectar cambios de hasta una centésima de milímetro en el tamaño de los tumores.

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso de Nature Research Group.

Referencia: «A flexible electronic strain sensor for the real-time monitoring of tumor regression», Alex Abramson et al. en Science Advances, vol. 8, art. eabn6550, 16 de septiembre de 2022.