Descubren un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de una estrella cercana

Los astrónomos han descubierto un exoplaneta tan solo un poco más grande que la Tierra, en órbita alrededor de una estrella brillante situada a unos 100 años luz de nuestro planeta. Bautizado como TOI 700 d, se encuentra en la «zona habitable» de su estrella, la región en la que un planeta podría presentar agua líquida en su superficie. Los astrónomos solo conocen un puñado de mundos con estas características.

«No conocemos tantos planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable de su estrella», admite Elisa Quintana, astrónoma del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, en Maryland. «Haber descubierto uno alrededor de una estrella brillante cercana es emocionante», añade, porque los científicos pueden estudiar más fácilmente los planetas que giran alrededor de estrellas próximas que aquellos que orbitan en torno a astros distantes.

Emily Gilbert, astrónoma de la Universidad de Chicago en Illinois, y sus colaboradores encontraron el planeta con el telescopio espacial TESS (Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito) de la NASA. Es el primer planeta del tamaño de la Tierra que descubre TESS en la zona habitable de su estrella. Gilbert comunicó el hallazgo el pasado 6 de enero, en una reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense celebrada en Honolulú, Hawái.

Tras su lanzamiento en 2018, TESS ha estado barriendo el cielo nocturno en busca de estrellas cercanas (en un radio de unos 200 años luz) que se oscurezcan periódicamente cuando un planeta en órbita pasa frente a ellas. Hasta ahora ha encontrado más de 1500 posibles exoplanetas empleando este método del tránsito.

[embedded content]

[NASA/Centro de Vuelos Espaciales Goddard]

TOI 700 d es uno de los tres mundos que orbitan alrededor de su estrella anfitriona, TOI 700, una enana roja con aproximadamente el 40 por ciento de la masa y el tamaño del Sol. Los otros dos planetas giran más cerca del astro, completando una órbita cada 10 y 16 días. TOI 700 d tiene un período orbital de 37 días y es el único que se encuentra lo bastante lejos de la estrella como para moverse en su zona habitable.

Los astrónomos saben que TOI 700 d tiene 1,2 veces el tamaño de la Tierra. Aún no han podido medir su masa, lo que les permitiría calcular su densidad y determinar si es rocoso como nuestro planeta o gaseoso como Neptuno.

Atractivos descubrimientos

Aunque resultara ser rocoso, TOI 700 d probablemente no sería demasiado parecido a nuestro planeta. «Este mundo tan interesante será un lugar muy distinto a la Tierra, porque está en un entorno muy diferente», confirma Gabrielle Engelmann-Suissa, astrónoma del Centro Goddard.

La estrella anfitriona TOI 700 es más pequeña y tenue que el Sol, lo que significa que sus planetas están bañados por una luz menos intensa. Pero como se encuentra en la zona habitable, TOI 700 d podría tener agua líquida en su superficie o en su atmósfera, algo que la mayoría de los científicos consideran un requisito para la vida extraterrestre.

TOI 700 d no es el único planeta interesante que ha descubierto TESS últimamente, según informaron los astrónomos en la conferencia. Entre otros destaca TOI-1338b, un mundo que no gira alrededor de una, sino de dos estrellas. Se trata del primer planeta circumbinario que encuentra la nave espacial.

[embedded content]

[NASA/Centro de Vuelos Espaciales Goddard]

Otro planeta recién descubierto orbita alrededor de una estrella conocida como AU Microscopii, a unos 32 años luz de la Tierra. Esa estrella es muy joven —tiene como mucho unos 20 millones de años— y posee un disco de gas y polvo que se arremolina alrededor suyo, en el cual aún podrían estar formándose planetas. De acuerdo con Peter Plavchan, astrónomo de la Universidad George Mason, en Virginia, eso lo convierte en un laboratorio donde los científicos pueden explorar cómo nacen los planetas a partir de ese tipo de discos.

Alexandra Witze/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso de Nature Research Group.

Referencia: «The First Habitable Zone Earth-sized Planet from TESS. I: Validation of the TOI-700 System», Emily A. Gilbert et al., arXiv:2001.00952 [astro-ph.EP], 3 de enero de 2020.