Determinan el límite entre dos placas tectónicas

El estudio de 225 fuentes termales ha permitido localizar exactamente el límite entre las placas india y euroasiática, dos placas tectónicas continentales cuya colisión conllevó el levantamiento del Himalaya y la meseta del Tibet. Las conclusiones del trabajo se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Simon Klemperer, geofísico de la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medioambiente de Stanford y director de la investigación, espera que la caracterización de ese límite amplíe nuestro conocimiento sobre los procesos que tienen lugar a 100 kilómetros de profundidad. Klemperer se ha pasado casi un decenio recogiendo muestras de aguas termales en el Tíbet y la India para respaldar su idea de que las sustancias químicas que llegan hasta la superficie permiten inferir los procesos geológicos profundos.

El análisis de los isótopos de helio permite deducir de qué placa procede el agua que emana en las fuentes. Y es que la relación isotópica de ese elemento depende de la temperatura a la que se encuentra cada placa. En particular, la placa india es más fría y pesada que la euroasiática. Y eso, según la hipótesis de los investigadores, implica que el agua de las fuentes termales situadas al sur del límite debería contener helio procedente de cualquiera de las dos placas, mientras que en las fuentes situadas al norte debería hallarse helio proveniente de la placa euroasiática y del manto terrestre. (Al norte del límite, la placa india se hundiría hacia el manto y quedaría ya lejos de la superficie, por lo que su helio no llegaría a las aguas termales.)

El equipo de Klemperer ha recogido la distribución de esos dos tipos de fuentes termales en un mapa que muestra el límite entre las dos placas tectónicas, el cual tendría tan solo unos pocos kilómetros de ancho.

El estudio de Klemperer y sus colaboradores también pretende poner fin a un debate geológico. Según una idea muy extendida, los procesos asociados al choque entre dos placas oceánicas son fundamentalmente diferentes a los que tienen lugar cuando convergen dos placas continentales, como ocurre bajo el Himalaya. En el primer caso, se produce una subducción, es decir, una placa se hunde bajo la otra y penetra en el manto terrestre. Sin embargo (de acuerdo con esa idea) cuando chocan dos placas continentales, ambas permanecerían «en la superficie». Bajo el Tíbet, por ejemplo, la placa india solo se deslizaría horizontalmente bajo la placa euroasiática.

Sin embargo, Klemperer se muestra en desacuerdo con esa idea, al menos en lo que respecta al choque entre las placas india y euroasiática. «No debemos considerar las colisiones continentales y la subducción oceánica como dos fenómenos distintos», sostiene Klemperer, sino que «más bien son manifestaciones de un mismo proceso».

En estudios anteriores, el equipo de Klemperer ya había hallado pruebas de que la placa india también subduce bajo la placa euroasiática y se funde en el manto. Solo así se explicaría, por ejemplo, la existencia de grandes yacimientos metálicos en el Tíbet, los cuales se habrían formado mediante procesos de subducción, igual que los de los Andes.

Jan Dönges

Referencia: «Limited underthrusting of India below Tibet: 3He/4He analysis of thermal springs locates the mantle suture in continental collision». Simon L. Klemperer et al. en Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 119, art. e2113877119, 18 de marzo de 2022.