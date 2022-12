Diagnosticar a través de los ojos

Un biomarcador podría ayudar a diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y los trastornos del espectro autista en el futuro. Los dos trastornos del desarrollo son a veces difíciles de distinguir el uno del otro. Pero las señales eléctricas de las retinas de los niños afectados difieren de forma característica de las de otros niños, informa un grupo de investigación dirigido por Dorothy Thompson, del Colegio Universitario de Londres, en la revista Frontiers in Neuroscience.

La doctora y su equipo examinaron a 70 niños y adolescentes con síndrome de Asperger o TDAH y a más de 150 compañeros sin diagnóstico mediante electrorretinografía. El procedimiento mide cómo cambia la actividad eléctrica de la retina en respuesta a un estímulo luminoso. El análisis posterior de las señales eléctricas reveló más energía eléctrica en el TDAH y menos en los trastornos del espectro autista que en el grupo de control.

El estudio proporciona la primera evidencia de los cambios neurofisiológicos que distinguen el TDAH y los trastornos del espectro autista de los niños neurotípicos, anunció el grupo de investigación en un comunicado de prensa. Los biomarcadores también permitirían sacar conclusiones sobre la actividad neuronal subyacente. «Las señales de la retina son generadas por neuronas específicas. Si podemos identificar las diferencias y localizar sus vías y señales químicas, podremos encontrar diferencias específicas entre el TDAH, los trastornos del espectro autista y quizás otros trastornos del desarrollo».

Christiane Gelitz

Referencia: «Discrete wavelet transform analysis of the electroretinogram in autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder». P. A. Constable et al. en Frontiers in neuroscience, vol. 16, publicado el 6 de junio de 2022.