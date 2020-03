Dylan Farrow tacha las memorias de Woody Allen de «traición total» y «otro ejemplo del privilegio del poder y la fama»

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) –

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen que acusa al director de abusar sexualmente de ella cuando era niña, ha reaccionado ante la inminente publicación de las memorias del cineasta. Para Farrow el lanzamiento de esta autobiografía, titulada ‘Apropos of Nothing’, supone «un ejemplo más del gran privilegio que otorgan el poder, el dinero y la fama«. Además, en un comunicado Farrow carga contra el grupo editorial Hachette, cuyo sello Grand Central Publishing lanzará estas memorias, por no comprobar los hechos que Allen relata en su libro y convertirse así en su «cómplice».

«Quiero dejar constancia de que nadie se puso en contacto conmigo para comprobar la veracidad de estas memorias«, afirmó Dylan Farrow en un comunicado publicado a través de sus redes sociales en el que destaca que esta «clamorosa omisión por parte de Hachette a su responsabilidad más básica«, al no verificar los hechos, contrasta con cómo han tratado su relato sobre los abusos presuntamente perpetrados por Allen. «Mi historia ha sido sometida a un escrutinio incesante y nunca se ha publicado sin una comprobación exhaustiva de los hechos», señala.

Además, Farrow califica la publicación de las memorias de Allen como algo «muy perturbador a nivel personal» y una «total traición para su hermano«, el periodista Ronan Farrow, «cuyo valiente trabajo periodístico, capitalizado por Hachette, dio voz a numerosas supervivientes de abusos sexuales cometidos por hombres poderosos». «La complicidad de Hachette en esto debe ser calificada de lo que es, y tendrán que responder por ella«, concluye Dylan.

Dylan Farrow se refiere a ‘Catch and Kill’, el libro de investigación en el que Ronan Farrow profundizaba sobre el caso de Harvey Weinstein a través de los relatos de sus víctimas y que fue editado por Little, Brown and Company, una filial de Hachette. Ronan Farrow ha anunciado que corta todo lazo con la editorial tras expresar, también en un comunicado publicado en redes sociales, su enorme «decepción» ante la decisión de Hachette de publicar un libro que «se negaron a publicar otras editoriales importantes». En mayo del pasado año, ‘The New York Times’ informó que al menos cuatro editoriales rechazaron el libro de Allen al que, tras las acusaciones, de su hija adoptiva consideraban alguien «tóxico».

Ronan Farrow, que siempre ha respaldado la versión de su hermana sobre los presuntos abusos de Allen, denuncia además que los responsables de la editorial «ocultaron esta decisión a mí y a sus propios empleados mientras estábamos trabajando en ‘Catch and Kill’, un libro sobre cómo hombres poderosos, incluido Woody Allen, eluden su responsabilidad por los abusos sexuales». «Como le dije a Hachette, una editorial que se comportaría de esta manera es una con la que no puedo trabajar en conciencia«, sentencia.

A LA VENTA EL 7 DE ABRIL

‘Apropos of Nothing’, autobiografía de Woody Allen que saldrá a la venta el próximo 7 de abril, será según su editorial, «una descripción completa de su vida, tanto personal como profesional, y habla de su trabajo en películas, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones» en el que «Allen también escribe sobre sus relaciones con la familia, los amigos y los amores de su vida«.

Allen, de 84 años, ha negado siempre esta acusación de abusos sexuales, que fue realizada por primera vez en 1992 por Mia Farrow. Su entonces pareja, con la que ya había iniciado un tenso proceso de separación, acusó a Allen de haber abusado sexualmente de su hija. La consiguiente investigación, que duró 14 meses, desestimó la acusación al no poder encontrar ninguna prueba concluyente de dichas agresiones.

En 2014 Dylan reiteró las acusaciones formuladas por su madre más de dos décadas después y, en una carta abierta, relató con detalle los abusos que presuntamente sufrió por parte de su padre adoptivo durante su infancia. Un relato que volvió a hacer público en 2018, cuando, tras destaparse los casos de abusos sexuales de Harvey Weinstein y otros miembros de la industria cinematográfica, estallaron los movimientos Time’s Up y #MeToo.