El ADN antiguo apunta a los orígenes de los caballos domésticos modernos

Los arqueólogos han utilizado muestras de ADN antiguas para identificar la «patria genética» de los caballos modernos, el lugar donde los animales fueron domesticados por primera vez hace unos 4200 años. Según un estudio publicado en Nature el 20 de octubre, los caballos domésticos modernos probablemente se originaron en las estepas alrededor de los ríos Volga y Don, ahora parte de Rusia, antes de extenderse por Eurasia y finalmente reemplazar a todos los linajes de caballos preexistentes.

«Este estudio ha resuelto un enorme misterio y también ha alterado fundamentalmente nuestra visión de algunas de las migraciones humanas más importantes en la prehistoria», dice Alan Outram, bioarqueólogo de la Universidad de Exeter y coautor del trabajo.

Los caballos dieron forma a gran parte del desarrollo humano al revolucionar el transporte, las comunicaciones y la guerra. Pero los orígenes de los caballos domésticos se han debatido durante mucho tiempo porque, a diferencia de otros tipos de ganado, como el vacuno, es difícil saber si los huesos y otros restos pertenecen a caballos domésticos o salvajes. «El trabajo previo tuvo que basarse en pruebas indirectas, como patrones de muerte, daño dental, rastros de consumo de leche de caballo, evidencias simbólicas y más», dice el autor principal Ludovic Orlando, arqueólogo molecular de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia.

Durante los últimos cinco años, Orlando y su equipo han recolectado trozos de huesos y dientes de caballos antiguos, acumulando más de 2.000 muestras de lugares donde los caballos domésticos podrían haberse originado, incluidos Iberia, Anatolia, las estepas de Eurasia occidental y Asia central.

Los investigadores pudieron obtener secuencias genómicas completas de un subconjunto de alrededor de 270 muestras. Utilizaron la datación por radiocarbono para determinar las edades de las muestras y recopilaron información de la arqueología de campo para el contexto cultural. Esto les permitió rastrear varias poblaciones de caballos antes, durante y después de la domesticación. Descubrieron que, hasta hace unos 4.200 años, muchas poblaciones de caballos distintas habitaban varias regiones de Eurasia.

«Como estas poblaciones se diferenciaron genéticamente, pudimos identificar el linaje a partir del cual se expandió la variación genética presente en los caballos domésticos modernos», dice Orlando.

El análisis encontró que los caballos con el perfil de ADN doméstico moderno vivieron en las estepas de Eurasia occidental, especialmente en la región del Volga-Don, desde el sexto hasta el tercer milenio a. C. «Las poblaciones con ascendencia moderna de caballos domésticos eran marginales en el mejor de los casos en otros lugares», dice Orlando.

Alrededor de los años 2200-2000 a. C., estos caballos habían aparecido fuera de las estepas de Eurasia occidental, primero llegaron a Anatolia, el bajo Danubio, Bohemia y Asia central, y luego se extendieron por Eurasia, reemplazando a todas las demás poblaciones de caballos locales alrededor de los años 1500 a 1000 a. C. «Descubrimos que hace alrededor de 4200 años, el grupo reproductivo de caballos se expandió dramáticamente, lo que indica que fue entonces cuando los criadores anteriores comenzaron a multiplicar estos caballos en grandes cantidades para satisfacer la creciente demanda de movilidad basada en caballos», dice Orlando. Los seres humanos probablemente viajaban sobre el lomo de los caballos antes de la invención de vehículos tirados por caballos: las primeras carretas aparecieron alrededor del 2000-1800 a. C.

Migración humana

Los hallazgos también desafían las ideas que se tenían anteriormente sobre el papel de los caballos en algunas migraciones humanas tempranas. Los análisis de los genomas humanos antiguos han revelado migraciones masivas de las estepas de Eurasia occidental a Europa durante el tercer milenio antes de Cristo, asociadas con una cultura conocida como Yamnaya. Se cree que estas personas ayudaron a difundir las lenguas indoeuropeas en Europa y, a menudo, se supone que montaban caballos. «Si estas numerosas personas vinieron con tantos caballos, entonces deberíamos esperar un cambio equivalente en el perfil de ascendencia de los caballos», dice Orlando. Pero el análisis sugiere que, durante este tiempo, había pocos ancestros de caballos domésticos fuera de las estepas de Eurasia occidental. Esto descartaría escenarios en los que los caballos participaron en la migración Yamnaya y en la difusión inicial de las lenguas indoeuropeas.

«Esto cambia radicalmente nuestra comprensión de los movimientos humanos masivos desde la estepa hacia Europa occidental en la Edad del Bronce», dice Outram. «Parece que esas migraciones no fueron, como se creía comúnmente, facilitadas por caballos domésticos».

La investigación «aborda controversias duraderas sobre el papel del caballo doméstico en las expansiones humanas de la Edad del Bronce», dice Eske Willerslev, genetista evolutivo de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

El equipo de Orlando también estudió variantes genéticas que se volvieron comunes en los caballos domesticados modernos de finales del tercer milenio a. C. El gen destacado fue GSDMC, que en los humanos puede tener mutaciones asociadas con el endurecimiento de los discos vertebrales, una condición que puede causar dolor de espalda crónico y dolor al caminar. Otro gen significativo fue ZFPM1, que es esencial para el desarrollo de neuronas involucradas en la regulación y agresión del estado de ánimo. La inactivación de ZFPM1 en ratones provoca ansiedad y miedo.

«Se seleccionaron dos variantes de los genes GSDMC y ZFPM1 al principio del proceso de domesticación, probablemente facilitando la domesticación, aumentando la resistencia al estrés y proporcionando a los caballos un lomo más fuerte», dice Orlando. «Estas cualidades pueden explicar por qué el nuevo tipo de caballo tuvo un éxito mundial».

Tosin Thompson/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes»; P. Librado et al. en Nature, vol. 598, págs. 634-640, 20 de octubre de 2021.