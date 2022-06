El cambio climático está desertizando Asia Central

Según un estudio reciente sobre el clima, desde la década de 1980, mientras que las temperaturas globales no dejan de aumentar, los climas desérticos se han expandido unos 100 kilómetros en dirección norte en algunas zonas de Asia Central.

En el estudio, publicado el 27 de mayo en Geophysical Research Letters, también se explica que, durante los últimos 35 años, las temperaturas han aumentado en casi toda Asia Central, una región que engloba partes de China, Uzbekistán y Kirguistán. En el mismo período de tiempo, las regiones montañosas se han vuelto más calurosas y húmedas, un hecho que puede haber acelerado el retroceso de algunos importantes glaciares.

Esos cambios amenazan los ecosistemas y la vida de quienes dependen de ellos, señala Jeffrey Dukes, ecólogo de la Institución Carnegie del Departamento de Ciencia de Ecología Global en Standford, California. Los hallazgos son «un gran primer paso» que facilitará la creación de políticas de mitigación y adaptación, comenta Dukes.

Más seco y más caliente

Más del 60 por ciento del territorio de Asia Central se caracteriza por tener un clima seco y con escasas lluvias. Al disponer de tan poca agua para las plantas y otros organismos, casi toda la región es vulnerable a las altas temperaturas. Estas incrementan la evaporación de la escasa agua disponible en el suelo, lo que aumenta a su vez el riesgo de sequía. Una investigación anterior sobre el cambio climático detectó cambios en las temperaturas y precipitaciones medias en amplias zonas de Asia Central, pero aportó poca información para los residentes, señala Qi Hu, coautor del estudio y climatólogo de la Universidad de Nebraska-Lincoln. «Tenemos que averiguar cuáles son las peculiaridades del cambio climático en zonas específicas», comenta Hu.

Hu y Zihang Han, climatólogo de la Universidad Lanzhou, en China, utilizaron la temperatura del aire y los datos de precipitaciones desde 1960 hasta el año 2000 para dividir Asia Central en 11 tipos climáticos.

Descubrieron que, desde finales de la década de 1980, el clima desértico se ha había extendido hacia el este y hacia el norte, llegando al norte de Uzbekistán y de Kirguistán, el sur de Kazajistán y la cuenca Junggar, en el noroeste de China. Según Hu, se trata de una expansión importante que ha provocado un efecto dominó en zonas climáticas adyacentes, que se han vuelto más áridas. En algunas zonas, la temperatura media anual fue al menos 5 grados más alta entre 1990 y 2020 que entre 1960 y 1979, con veranos cada vez más cálidos y donde la mayoría de las precipitaciones se producían solo en invierno.

Con el paso del tiempo, el ascenso de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones provocarán que las comunidades vegetales estén dominadas por especies que se adaptan a las condiciones más cálidas y húmedas, señala Dukes. «Las consecuencias las sufrirán, por ejemplo, los animales de pasto que dependen de la estepa o las praderas», comenta. En algunas regiones, añade, los periodos cada vez más amplios de sequías reducirán la productividad de la tierra hasta que esta se convierte en suelo estéril.

Más cálido y húmedo

El equipo se encontró con una situación muy diferente en las regiones montañosas. En la cordillera de Tian Shan, en el noroeste de China, el ascenso de las temperaturas ha estado acompañado por un incremento en la cantidad de precipitación en forma de lluvia en lugar de nieve. Según Hu, las temperaturas más altas y el aumento de lluvia contribuyen al deshielo de las cumbres, lo que podría explicar el ritmo de reducción sin precedentes de los glaciares de esta cordillera.

Al nevar cada vez menos, los glaciares de Asia Central no reemplazan el hielo perdido, lo que significa que habrá menos agua procedente del deshielo con la que nutrir a las personas y sus cultivos en el futuro, señala Troy Sternberg, geógrafo de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Un problema global

Según Mickey Glantz, climatólogo de la Universidad de Colorado en Boulder, la desertificación es un problema importante tanto en Asia Central como en otras partes del mundo. Pero, para poder asegurar que los desiertos se están expandiendo, los científicos deberían fijarse en indicadores como las tormentas de polvo y las olas de calor, en lugar de depender únicamente de la clasificación climática.

Actividades humanas como la minería y la agricultura también contribuyen a la desertificación, señala Sternberg. Por esa razón, los Gobiernos de Asia Central deberían centrarse en promover actividades como la agricultura y la urbanización sostenibles. Según Sternberg, «Asia Central, al igual que el resto del mundo, debería prestar atención al cambio climático e intentar adaptarse a él.»

Giorgia Guglielmi/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «Northward expansion of desert climate in Central Asia in recent decades». Hu, Q., & Han, Z. en Geophysical Research Letters, 49, e2022GL098895, 2022.