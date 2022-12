El cerebro libera noradrenalina ante lo inesperado

Cuando alguien organiza una fiesta sorpresa en su honor o le hace un regalo inesperado, ¿cómo reacciona su cerebro? Se sabe desde hace tiempo que la dopamina es un neurotransmisor clave que el cerebro envía en respuesta a una recompensa. Sin embargo, se cree que otro neurotransmisor, la norepinefrina, también desempeña un papel, concretamente ante situaciones inesperadas. El equipo dirigido por Mriganka Sur, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha arrojado luz sobre la función de este neurotransmisor, que no se conocía del todo.

Para ello, los investigadores observaron lo que ocurre en el cerebro de ratones expuestos a situaciones «sorprendentes». Primero les enseñaron a asociar una acción con una recompensa (pulsar una palanca tras oír un sonido agudo para recibir agua dulce) y otra acción con un castigo (pulsar la palanca en respuesta a un sonido grave, que hace que un desagradable chorro de aire golpee el hocico de los ratones).

A continuación, disminuyeron el volumen de los sonidos para crear incertidumbre sobre la frecuencia de la señal: cuando el sonido se vuelve casi imperceptible, los ratones tienen dificultades para percibir si es alto o bajo. Así, eran más propensos a cometer errores, de modo que el resultado a veces desmentía sus expectativas. Por ejemplo, si confundían el sonido grave con uno agudo, a veces recibían un chorro de aire en el hocico en lugar de agua azucarada. Y si pulsaban el botón sin estar realmente seguros de que el sonido era agudo, pero lo era, entonces se sorprendían al recibir agua azucarada.

Los investigadores descubrieron entonces que un núcleo cerebral, el locus cerúleo, reaccionaba a estas situaciones liberando noradrenalina, que está asociada tanto a la asunción de riesgos, es decir, al momento en que el ratón tiene que decidir si acciona o no la palanca, como al nivel final de sorpresa, justo después de la acción. Concretamente, se liberó una primera ráfaga de norepinefrina en el momento de la acción propiamente dicha, mientras que se liberó una segunda ráfaga de norepinefrina en el momento en que el ratón recibió la dosis de líquido o aire en el hocico. Sin embargo, la cantidad de neurotransmisor liberado dependía del efecto sorpresa: cuando la recompensa era esperada, la explosión de norepinefrina era pequeña. En cambio, era mucho mayor cuando la recompensa era inesperada, por ejemplo, cuando el ratón pulsaba la palanca pensando que había reconocido un sonido agudo, pero recibía aire en el hocico.

Así, el locus cerúleo proporcionaría señales esenciales, animando a los ratones a intentar una acción que podría conducir a una recompensa, pero en la que esta es incierta. ¡Y la noradrenalina sería la señal! Y lo que es más intrigante, estas ráfagas noradrenérgicas se propagan a las cortezas motora y prefrontal, dedicadas a funciones de planificación. ¿Una coincidencia? La verdad es que no. Se cree que este neurotransmisor tiene un alcance mucho mayor, lo que nos anima a tener en cuenta los acontecimientos inesperados para ajustar nuestro comportamiento en función de las expectativas, y así anticipar mejor los resultados futuros.

Élisa Doré

Referencia: «Spatiotemporal dynamics of noradrenaline during learned behaviour». V. Breton-Provencher et al. en Nature, vol. 606, págs. 732–738, 2022.