El efecto de los genes que influyen en la longevidad depende del sexo y la edad

Hace tiempo que se sospecha que el ADN de una persona influye en su envejecimiento y en la duración de su vida. Pero, tal y como afirma Robert Williams, genetista del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, en Memphis, «siempre han existido dudas sobre si la longevidad depende de los genes».

Recientemente, se ha publicado un estudio realizado por Williams y su equipo para el que analizaron genomas de más de 3.200 ratones genéticamente diversos. Identificaron varios segmentos que influyen en la longevidad. Pero algunos de los efectos que provocaban esos genes no eran iguales en machos y hembras. Otros, en cambio, afectaban solo a los ratones que habían sobrepasado una determinada edad.

La longevidad es un rasgo complejo, y este estudio ha servido para descubrir la existencia de vínculos genéticos firmes, afirma João Pedro Magalhães, genetista de la Universidad de Birmingham. Pero este trabajo plantea muchos interrogantes. Según él, «es un peldaño hacia la comprensión de la genética de la longevidad y de sus mecanismos».

El estudio, publicado en Science el 29 de septiembre, halló que una parte del cromosoma 12 influía en la duración de la vida de todos los ratones. Pero una región del cromosoma 3 también influía en la esperanza de vida de las hembras. Hay que recordar que los ratones poseen 20 pares de cromosomas.

En los machos, la historia era mucho más complicada. Muchos morían jóvenes, puede que debido al estrés provocado por las interacciones sociales que se establecían entre ellos. Solo después de que los autores excluyeran las muertes de los individuos más jóvenes de su análisis, pudieron hallar cinco regiones cromosómicas que influían en la esperanza de vida de los ratones machos que pudieron llegar a una edad avanzada.

Futuras investigaciones

Las regiones cromosómicas identificadas por los investigadores eran grandes. «Ahora mismo, nuestros loci son bastante extensos (más de cien genes por locus)», señala Williams. Por esa razón, todavía no está del todo claro qué genes concretos son los que influyen en la longevidad.

Además, tal como señala Maroun Bou Sleiman, genetista del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, en Lausana, codirector del estudio, tampoco está claro qué procesos son los que se ven afectados por estas variantes genéticas. Para él, «la cuestión que sigue abierta es la siguiente: ¿son estos genes relacionados con el envejecimiento los que determinan la longevidad del individuo?». Los genes también pueden prolongar la vida protegiendo a su portador contra determinadas enfermedades como el cáncer. Descubrir cuáles son los genes del envejecimiento permitirá desarrollar procedimientos que ayuden a las personas a gozar de buena salud durante más tiempo.

También examinaron los mecanismos a través de los cuales actuarían estos genes y hallaron un vínculo convincente entre la duración de la vida y la tasa de crecimiento. Se sabe que los ratones que nacen formando parte de una camada pequeña mueren más jóvenes. La razón es que crecen más rápido en el útero. El equipo descubrió que una región cromosómica de los ratones que determina la esperanza de vida podría estar relacionada con las tasas de crecimiento.

A continuación, utilizaron datos procedentes del Biobanco del Reino Unido para demostrar que, en los seres humanos, las personas que crecen más rápido durante la infancia también tienen una vida más corta, probablemente porque pasan a tener un mayor índice de masa corporal en la edad adulta. En conjunto, los resultados apoyan la idea de que crecer más rápido a una edad temprana afecta a la longevidad.

Según Bou Sleiman, «si queremos estudiar el envejecimiento o la longevidad, no debemos perder de vista la historia de la vida en su conjunto».

Liam Drew/Nature News

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «Sex- and age-dependent genetics of longevity in a heterogeneous mouse population»; Maroun Bou Sleiman et al. en Science, vol. 377, n.º 266140, 30 de septiembre de 2022.