El embarazo modifica el cerebro y favorece el vínculo maternofetal

La ciencia ha ignorado en gran medida el efecto del embarazo en el cerebro, a pesar de que implica un aumento espectacular de las hormonas esteroideas, que alteran el órgano. Hace una década, la neurocientífica Elseline Hoekzema, entonces una joven becaria postdoctoral que pensaba tener su primer hijo, y dos de sus compañeras se propusieron colmar esta laguna. «Se trata de un acontecimiento enorme que implica cambios hormonales tan fuertes», explica Hoekzema, que ahora trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam.

Su estudio inicial, publicado en 2016, reveló por primera vez que el embarazo producía cambios estructurales significativos en el cerebro de una mujer que perduraban durante al menos dos años después del nacimiento. Ahora, en un nuevo estudio de siete años, Hoekzema y sus colegas han observado los mismos cambios estructurales en diferentes mujeres y han demostrado que el embarazo también altera la función de una red cerebral clave implicada en la autorreflexión. Según el trabajo, publicado el 22 de noviembre en Nature Communications, los cambios cerebrales se correlacionan con un mayor vínculo afectivo de la madre con su bebé. Los resultados se obtuvieron examinando la fisiología de las participantes y utilizando cuestionarios para evaluar su comportamiento y estado mental. Y, por primera vez en humanos, los investigadores hallaron pruebas fehacientes de que las hormonas femeninas están detrás de todo.

Los mayores cambios se producen en una red cerebral que está activa cuando el cerebro está inactivo —es decir, cuando no se dedica a ninguna tarea en particular—, lo que sugiere que el embarazo altera el estado basal del órgano. «Los investigadores observan estos cambios en la conectividad funcional incluso en reposo», afirma Jodi Pawluski, neurocientífica de la Universidad de Rennes (Francia), que estudia el cerebro materno y las enfermedades mentales perinatales, pero no participó en el estudio. «Eso habla de la importancia de esta etapa en la vida de una persona que da a luz y de cómo es realmente transformadora en el cerebro».

En 2015, Hoekzema y sus colegas reclutaron a 89 mujeres jóvenes holandesas que nunca habían tenido un bebé. Después de cinco años, 40 de ellas tuvieron un hijo, nueve lo abandonaron y 40 sirvieron como controles. Las mujeres se sometieron a escáneres cerebrales para determinar la estructura de su cerebro y el funcionamiento de sus redes antes de la concepción, poco después del nacimiento y, en el caso de 28 de las madres, más de un año después del parto. También se les realizaron otras pruebas en esos momentos, así como durante el tercer trimestre. Además, a las embarazadas se les hicieron análisis hormonales de orina cada dos o cuatro semanas.

La investigación tuvo un alcance «tremendo», dice Joseph Lonstein, neurocientífico de la Universidad Estatal de Michigan, que estudia el comportamiento maternal en roedores, pero no participó en el estudio. «Tiene estructura cerebral. Tiene funciones cerebrales. Tiene hormonas esteroideas. Tiene que ver con el apego de las mujeres a sus hijos», afirma. «Cuando empecé a leerlo, me dije: «No puedo creer que hayan hecho todo esto y lo hayan presentado todo junto». Eso fue lo que me dejó alucinada».

Las mujeres holandesas que se quedaron embarazadas mostraron los mismos cambios estructurales en el cerebro que las mujeres embarazadas que Hoekzema y sus colegas examinaron en su estudio más pequeño de 2016. Las mujeres en ambos estudios mostraron reducciones en la materia gris, tejido cerca de la superficie del cerebro que se compone en gran parte de los cuerpos celulares de las neuronas y las estructuras celulares asociadas. La pérdida de tejido puede no ser algo malo, dicen los expertos. Puede reflejar una remodelación cerebral similar a la que se produce durante la adolescencia. La réplica de los resultados de 2016 por parte del nuevo estudio fue «muy importante», afirma Lonstein. «Eso solo te muestra que algunos de los hallazgos son lo suficientemente sólidos como para que se vuelvan a encontrar una y otra vez». Por el contrario, los investigadores no encontraron diferencias en la materia blanca subyacente de las mujeres embarazadas, que consiste en fibras nerviosas que transportan señales a través del cerebro.

Además, los investigadores analizaron la actividad entre y dentro de todas las redes neuronales del cerebro mediante resonancia magnética funcional. Observaron la «conectividad», o el grado en que las regiones cerebrales de esas redes se activan al unísono, una medida de su fuerza. Solo se observaron diferencias relacionadas con el embarazo en una red, la red de modos por defecto, que se cree que rige la autorreflexión y procesos sociales como pensar en los demás.

La conectividad dentro de esta red era mayor en las mujeres embarazadas. Cuanto mayor era la conectividad en una mujer, más veía al feto como una persona con sus propias necesidades. «Estos cambios en la red de modos por defecto pueden significar que a lo largo del embarazo se produce algún cambio en la representación neuronal del yo», afirma Hoekzema.

Según Hoekzema, es probable que los cambios cerebrales que ayudan a la madre a ver al feto en desarrollo como un individuo desempeñen un papel en el posible vínculo madre-bebé. La conectividad en la red de modos por defecto también se correlacionó con una medida fisiológica del vínculo maternofetal: una disminución de la frecuencia cardiaca al ver imágenes de bebés sonrientes, que suelen ser gratificantes para las madres. Cuanto mayor era esa conectividad, más se ralentizaba el ritmo cardiaco de la mujer, lo que refleja lo atractivas e interesantes que le resultaban las fotografías.

Los investigadores también descubrieron que cambios sutiles en la red de modos por defecto podían predecir si una mujer era propensa a mostrar signos de enfado o rechazo hacia el bebé. «Al igual que en los animales, puede haber cierta asociación [de los cambios cerebrales] tanto con la supresión de reacciones negativas hacia las crías, como con la facilitación de comportamientos positivos que de alguna manera ayudan a las madres», afirma Hoekzema.

Los cambios en la materia gris con el embarazo fueron, de nuevo, más prominentes en la red de modos por defecto. Eran paralelos a los signos de «anidamiento» o comportamientos preparatorios, como limpiar la casa, que las mujeres suelen mostrar al final del embarazo, dice Hoekzema, que ahora es madre de dos hijos.

El equipo de Hoekzema también analizó los factores que podrían subyacer a la remodelación cerebral. No observaron ninguna relación con las medidas del sueño, el estrés o el método de parto, pero sí con el aumento de los niveles de estrógeno. Este hallazgo tiene sentido porque se sabe que los cambios en las hormonas esteroides sexuales reconstruyen zonas del cerebro de las hembras de roedores y son responsables de comportamientos maternos como la construcción de nidos y el cuidado de las crías. Aun así, demostrar que lo que es cierto en animales también lo es en humanos «es nuevo e importante», afirma Pawluski.

Los investigadores hallaron que la pérdida de materia gris relacionada con el embarazo persistía en general un año después del parto. Una excepción fue el hipocampo, una estructura de la memoria, cuya materia gris tendió a aumentar de volumen durante este periodo, paralelamente a la recuperación cognitiva que, según los estudios, se produce a lo largo de dos años. Según Hoekzema, el verdadero «cerebro de mamá» puede estar sobrecargado para la crianza, pero con un coste cognitivo temporal, algo que planea investigar más a fondo en un estudio futuro.

Pawluski, que además de científica, es terapeuta, afirma que las mujeres que se convierten en madres pueden sentirse reconfortadas al saber que su cerebro ha cambiado, lo que les permite aceptar una serie de emociones u otros cambios psicológicos que puedan estar experimentando. Y los resultados podrían servir de base para situaciones en las que la maternidad se tuerce a causa de la depresión o la psicosis, lo que podría dar lugar a nuevos diagnósticos. «Si a partir de una imagen cerebral o un biomarcador sanguíneo se pudiera saber quién es vulnerable a una enfermedad mental perinatal, sería muy valioso», afirma Pawluski.

Ingrid Wickelgren

