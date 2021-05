El esperma modula la respuesta inmunitaria en el útero

La función del esperma va más allá de la fecundación del óvulo, pues también regula la respuesta inmunitaria que tiene lugar en el útero, a fin de facilitar la implantación y supervivencia del embrión. Así concluye un estudio, realizado por Sarah A. Robertson y su equipo de la Universidad de Adelaida, en Australia, publicado en tiempo reciente por la revista Communications Biology.

En su trabajo, los investigadores analizaron los cambios que tienen lugar en el endometrio, la mucosa que recubre el útero, de ratones hembra, ocho horas después de aparearse con machos intactos o vasectomizados. A diferencia de los primeros, el semen de estos últimos no contenía espermatozoides. Si bien es un hecho conocido que el líquido seminal modifica la expresión génica en la matriz femenina, la comparación entre ambos grupos permitió a los autores identificar las alteraciones relacionadas específicamente con la presencia de las células sexuales masculinas.

De acuerdo con los resultados, el número de genes alterados fue mayor en las hembras apareadas con machos intactos. Entre ellos, destacó el aumento notable de varias citoquinas proinflamatorias, así como genes asociados con la respuesta del sistema inmunitario. Asimismo, los investigadores detectaron que el tejido uterino de estas hembras contenía doce veces más neutrófilos, que el grupo apareado con machos vasectomizados. Sin embargo, estas no fueron las únicas células inmunitarias afectadas por la presencia del esperma, pues la expansión de las células T reguladoras aumentó un 50 por ciento. Dichas células controlan la respuesta del sistema inmunitario y ayudan a prevenir reacciones autoinmunitarias.

Al parecer, la molécula conocida como receptor de tipo Toll número 4 (TLR4, por sus siglas en inglés) mediaría la acción del esperma sobre las células epiteliales uterinas. La eliminación de TLR4 de la superficie de estas células inhibió la síntesis de citoquinas proinflamatorias, así como el reclutamiento de los inmunocitos en el útero.

Para Robertson y su equipo, el hallazgo sugiere que el esperma favorece una respuesta inmunitaria de tolerancia ante el embrión, hecho que ayuda a su implantación y supervivencia. Ello podría significar que la calidad de los espermatozoides no solo impacta en la fecundación, sino también en el éxito del embarazo. Hasta la fecha, condiciones como la preclampsia, los abortos espontáneos, los partos prematuros o la muerte fetal parecen tener como causa la respuesta inmunitaria materna. No obstante, de confirmarse los resultados del estudio, el esperma paterno también podría contribuir.

Marta Pulido Salgado

