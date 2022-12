El microbioma intestinal ayuda a desarrollar las habilidades sociales

Dos artículos recientes han demostrado que, durante un período crítico del desarrollo del cerebro, el microbioma del intestino (el conjunto de bacterias que crecen en su interior) contribuye a moldear una red cerebral que será fundamental para desarrollar las habilidades sociales necesarias más adelante. Esta influencia fue detectada por primera vez en peces, pero las pruebas moleculares y neurológicas parecen indicar que lo mismo podría ocurrir en los mamíferos, incluidos los humanos, aunque con algunas variaciones.

En un artículo publicado a principios de noviembre en PLOS Biology, sus autores observaron que los peces cebra que crecían sin microbioma intestinal eran menos sociables que sus compañeros que sí albergaban esos microbios. Además, esa diferencia se reflejaba en la estructura de su cerebro. En otro artículo relacionado publicado a finales de septiembre en BMC Genomics, este mismo equipo describió las características moleculares de las neuronas afectadas por las bacterias intestinales. En los roedores existen células equivalentes, y ahora las buscan en los humanos y en otras especies.

Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas nos han demostrado que el intestino y el cerebro se influyen mutuamente. Por ejemplo, se han relacionado algunos tipos de úlceras intestinales con el empeoramiento de los síntomas de enfermedades como el párkinson. Además, sabemos desde hace tiempo que las enfermedades gastrointestinales son más frecuentes en personas que también padecen trastornos del neurodesarrollo, como el del espectro autista y el TDAH.

Kara Margolis, gastroenteróloga pediátrica del Langone Health de la Universidad de Nueva York, que no participó en la nueva investigación, señala que «no solo el cerebro influye en el intestino, sino que también ocurre al revés». Sin embargo, no está tan claro cómo lo hacen.

Philip Washbourne, biólogo molecular de la Universidad de Oregón y uno de los principales coautores de los nuevos estudios, lleva más de dos décadas estudiando los genes implicados en el autismo y en el desarrollo de determinados comportamientos sociales. Sin embargo, él y su equipo buscaban un nuevo organismo modelo que mostrara algún tipo de comportamiento social y que fuera más rápido y fácil de criar que los habituales ratones. Él mismo se planteó utilizar peces para cuantificar su amistosidad.

Peces sin microbioma intestinal

Los peces cebra, una de las especies más utilizadas en la investigación genética, se reproducen a gran velocidad y son socialmente activos por naturaleza. Cuando cumplen dos semanas de vida, empiezan a reunirse en cardúmenes de cuatro a doce individuos. Además, son transparentes hasta la edad adulta, lo que permite a los investigadores observar su desarrollo interno sin tener que diseccionarlos, algo imposible si se utilizan mamíferos como los ratones.

El equipo comenzó a experimentar con embriones de una línea de peces cebra criados para que no tuvieran microbioma intestinal. Una vez que las crías salieron del cascarón, a algunos de ellos les inocularon una mezcla de bacterias intestinales beneficiosas. Luego esperaron una semana entera antes de hacer lo mismo con el resto de los peces, los cuales tuvieron que iniciar su desarrollo sin ese apoyo.

Aquellos que fueron inoculados al nacer empezaron a formar cardúmenes justo a los 15 días de vida. Pero para sorpresa de Judith Eisen, neurocientífica de la Universidad de Oregón y coautora de la nueva investigación, no ocurrió lo mismo con los peces que no tenían microbioma intestinal. A pesar de que habían recibido una dosis retroactiva de microbios intestinales, no alcanzaban el mismo nivel de desarrollo social que sus compañeros.

Cuando Eisen y Washbourne examinaron el cerebro de los peces, hallaron diferencias estructurales evidentes. Aquellos que pasaron su primera semana de vida sin microbioma poseían más interconexiones en un grupo específico de neuronas del prosencéfalo que afectan al comportamiento social. También tenían un número significativamente menor de microglías, las células inmunitarias neuronales responsables de la limpieza de los detritos en el cerebro. Según Eisen, se habían producido «cambios significativos en el sistema nervioso».

La hipótesis que plantearon fue la siguiente: un microbioma intestinal sano favorece, de algún modo, el crecimiento de la microglía en el cerebro de los peces cebra. Entonces, durante ciertos períodos críticos del desarrollo, estas células se encargan de la poda sináptica, es decir, eliminan las terminales sinápticas más débiles. Sin esta acción, las neuronas sociales de los peces sin microbioma se enredaban y crecían demasiado, como si fuera una zarza que no tuviera ningún jardinero que la controlase.

No está claro cómo los microbios intestinales envían señales al cerebro en desarrollo de los peces para producir estos efectos. Las bacterias liberan una asombrosa variedad de sustancias químicas, y cualquier compuesto lo suficientemente pequeño podría, en teoría, atravesar la barrera hematoencefálica. Pero también es posible que las células inmunitarias que se desplazan entre el intestino y el cerebro lleven consigo moléculas de señalización, o que ciertas señales viajen desde el intestino a lo largo del nervio vago.

Especies sociales

Es más que posible que intervengan mecanismos similares en el desarrollo social de otros vertebrados, humanos incluidos. El agrupamiento social es una estrategia de supervivencia muy común en todo el reino animal. Tal como señala Livia Hecke Morais, bióloga investigadora del Instituto Tecnológico de California que no participó en los nuevos estudios, «es uno de los comportamientos más comunes en todo el reino animal».

De hecho, Washbourne y Eisen habían identificado con anterioridad neuronas sociales casi idénticas en ratones. «Si se pueden encontrar los mismos tipos de células en un pez y un ratón, es muy posible que también se hallen en los humanos», señaló Washbourne.

Sin embargo, Morais señaló que había que ser prudentes, ya que ni los peces cebra ni los ratones son análogos perfectos de los seres humanos, ni siquiera se parecen entre ellos. Las vías neuronales de peces y ratones son diferentes. Además, albergan un conjunto distinto de microbios intestinales que pueden enviar señales químicas diferentes.

No obstante, el mismo proceso podría ser válido para diversos grupos de organismos. Es posible que diferentes sustancias químicas microbianas puedan influir en la abundancia de microglía en el cerebro de los peces cebra, los ratones, los humanos y otros animales, señaló Eisen. Pero está de acuerdo en que es peligroso meter a todas las especies en el mismo saco, ya que no son iguales: «No es lo mismo un organismo modelo que una persona».

Una multiplicidad de microbiomas

En el futuro, tanto Eisen como Washbourne quieren averiguar cómo los microbios intestinales envían señales al cerebro del pez. También quieren determinar la duración del período sensible para el neurodesarrollo, para ver si una intervención temprana en el intestino puede favorecer el desarrollo del cerebro. Con el tiempo, esperan que esta investigación permita comprender mejor cómo surgen los trastornos del neurodesarrollo en las personas, aunque esta puede ser una tarea muy dificultosa.

Margolis cree que «hay que probar si esta hipótesis se puede aplicar a los humanos, aunque se trata de un enorme desafío». Es muy complicado diseñar un ensayo clínico cuyo objetivo sea averiguar si las intervenciones intestinales en bebés humanos tienen algún efecto sobre el cerebro. El problema es que trastornos como el del espectro autista no suelen diagnosticarse hasta los siete años de edad o más, mucho después de que ya haya pasado la ventana de tiempo durante la cual la intervención tendría efecto.

Además, ni siquiera los microbiomas de dos individuos de la misma especie son iguales. Dos personas que parecen casi idénticas en la mayoría de los aspectos pueden tener comunidades microbianas intestinales que difieren en más de un 70 por ciento. El simple examen del microbioma de una persona no es una herramienta de diagnóstico útil para los trastornos del neurodesarrollo. «No existe un único microbioma del autismo», afirma Margolis.

Para Washbourne, si, en el caso de los humanos, la intervención se ha de producir durante un período concreto del desarrollo, estamos casi seguros de que sería casi imposible realizarla: «No creo que estemos cerca de encontrar una solución ideal». Pero si, de momento, averiguamos cuál es el efecto que causa el intestino en el cerebro, será un primer paso que nos ayudará a desentrañar un misterio humano profundamente complejo. Por ahora, dijo, es suficiente.

Joanna Thompson

Referencia: «The microbiota promotes social behavior by modulating microglial remodeling of forebrain neurons»; Joseph J. Bruckner et al. en PLOS Biology, vol. 20: e3001838, 1 de noviembre de 2022.