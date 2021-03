El Museo del Prado suspende un monólogo atribuido a Fernán Gómez por ser de Pérez-Reverte

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Museo del Prado ha cancelado el monólogo ‘Soldado’ del actor Daniel Ortiz, una obra que en principio se atribuyó al actor, director, escritor y académico español Fernando Fernán Gómez como inédito pero que en realidad es un artículo del académido Arturo Pérez-Reverte.

«Nosotros acogíamos un espectáculo que venía con una serie de condiciones y ahora que han cambiado, esto no tenía sentido. El primer sorprendido es el promotor«, ha explicado a Europa Press un portavoz del Museo del Prado. La pinacoteca había programado estos monologos para cuatro fines de semana –y había comenzado el pasado 20 de marzo–.

‘Soldado’ es un texto incluido en ‘Teatro’, un libro editado en 2019 con material recopilado por la nieta de Fernán Gómez, Helena de Llanos, y publicado por Galaxia Gutenberg. Una carta de un lector tras conocer que iba a representarse el monólogo, enviada al diario ‘El País’, ha puesto en aviso sobre este error en la atribución.

«Todos nos hemos quedado muy sorprendidos con esta noticia porque no esperábamos algo así. En cuanto nos enteramos, llamé a Helena y hemos tratado de encontrar de donde salió esta confusión», ha señalado a Europa Press el editor de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida.

Según esta versión, entre los papeles de Fernán Gómez se encuentra un texto con subtítulo de ‘Soldado’. «Alguien le había dicho ya a Helena que su abuelo estaba trabajando en una obra así, por lo que no pensó al incluirla en la recopilación que fuera de otro autor», ha señalado Tarrida.

«Está bien que se sepan estas cosas y es mejor aclararlas. Además, Pérez-Reverte ha reaccionado como un señor y se ha dado cuenta de que ha habido un malentendido«, ha indicado el editor, quien asimismo pone en valor el volumen ya publicado de ‘Teatro’, que incluye el citado texto. «Son más de 1.000 páginas y este texto son cinco. Eso sí, si hay futuras ediciones, seguramente este texto se suprima si no está clara la autoría», ha apuntado.

Por su parte, el actor y promotor de la obra en el Prado, Daniel Ortiz, ha indicado a Europa Press que está «absolutamente estupefacto» con lo ocurrido, aunque es «el primero en entender» la cancelación del monólogo, programado por los actos conmemorativos del Centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez.

«Tengo la conciencia completamente tranquila, porque lo único que hice fue apostar por un texto inédito atribuido a Fernán Gómez y contar con la autorización expresa de la nieta del autor para llevarlo a escena. Yo soy el primer interesado en no seguir con las representaciones: respeto la decisión del museo y no tiene sentido seguir adelante», ha afirmado.

«Como actor, director y coproductor del espectáculo me parece una historia muy rocambolesca, que no tiene lógica y no entiendo cómo desde hace año y medio no se ha sabido hasta ahora. Es muy raro, pero estas cosas pasan. Todavía sigo en ‘shock’.», ha resaltado.

Ortiz ha reiterado que esta noticia ha sido una «sorpresa para todos» y también descarga de responsabilidad a la nieta del autor. «Helena también está atónita ante lo sucedido, porque al fin y al cabo, ella encuentra unos papeles en casa de su abuelo firmados por él y los consideraba como tales«, ha concluido.

‘Soldado’ estaba anunciado como el estreno mundial de una obra hasta ahora nunca representada de Fernando Fernán Gómez, una pieza de teatro breve en la que un soldado de los Tercios de Flandes que estuvo presente en la rendición de Breda ante las tropas españolas en 1625 comparte con el público cómo vivió aquel momento histórico.

El actor Daniel Ortiz encarnaba a este soldado anónimo que reivindica en su discurso el protagonismo y el reconocimiento de todos aquellos «soldados sin rostro y sin nombre» que han combatido a lo largo y ancho de todas las guerras de la Historia de España. El monólogo teatral se representaba junto a la obra ‘Las Lanzas’.