El músico cubano Chucho Valdés sobre la cancelación a artistas rusos: "Se pueden cometer actos injustos"

Actuará el próximo 5 de julio en la XI edición de Starlite Catalan Occidente acompañado de Pablo Milanés, Javier Ojeda o Pancho Céspedes

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico cubano Chucho Valdés, que actuará en el festival Starlite Catalana Occidente este verano, ha expresado que con la cancelación a artistas rusos "hay que tener mucho cuidado". "Porque a veces, en algunos casos, el artista no tiene que ver con la política y en otros casos, el artista sí tiene que ver con la política. Es muy delicado porque se pueden cometer actos injustos", ha manifestado Valdés en una entrevista con Europa Press.

Preguntado por si ha sentido la cultura de la cancelación por sus orígenes, ha afirmado que él "no ha vivido eso" porque "quizás" es un artista que viene "de otra generación". "Yo soy un artista que estudió en la generación de los 40, y que mi carrera se desarrolla a partir de los años 50, y ya en los 60 yo era super convencional, entonces yo no estoy vinculado a ciertas cosas", ha explicado y ha matizado "quién se haya formado después, no es razón para evaluarlo porque haya estudiado en Cuba".

LOS ARTISTA SUFREN POR LOS "CERO CONCIERTOS" EN PANDEMIA

Chucho Valdés actuará el próximo 5 de julio en la XI edición de Starlite Catalan Occidente acompañado de Pablo Milanés, Javier Ojeda, Pancho Céspedes o Efecto Mariposa, entre otros, para interpretar muchas de sus populares canciones.

Por otro lado, Starlite Catalan Occidente fue uno de los pocos festivales que se hizo en 2021 con la pandemia. Preguntado por si cree que otros festivales deberían haber sido realizados durante ese verano, el músico ha afirmado que "sí se podrían haber hecho, pero con las medidas de seguridad".

En este sentido, ha comentado que los músicos en 2020 "han sufrido" porque "habían cero conciertos". Asimismo, ha explicado que no por la parte económica, --"que se siente muchísimo", matiza--, sino que por la parte artística, "que es más importante que la económica", señala. "A nosotros, por supuesto que tenemos que cobrar porque tenemos que vivir, pero nos hace más felices cuando estamos actuando para el público, porque para eso hemos trabajado toda la vida", ha puntualizado.

A sus 80 años, Chucho Valdés ha producido 'La Creación', una suite de tres movimientos para pequeño conjunto, voces y big band inspirada en la santería que comenzó en 2019 y vió la luz en 2021 en el Arsht Center de Miami.

"De las cosas difíciles, o de las cosas malas uno tiene que buscar la parte positiva. La pandemia me sirvió, independientemente de hacer conciertos virtuales, para hacer esa obra", ha expresado. Además, ha desvelado que tras esa primera actuación, después de la Covid, "se fue al baño a llorar" de la emoción. "Fue una sensación que jamás había sentido, sentí que lo que estaba sonando en la orquesta era lo que yo deseaba", ha relatado.