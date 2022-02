El origen de los tics en el cerebro

Los tics son vocalizaciones o movimientos rápidos e involuntarios. Con frecuencia, las compulsiones vocales y motoras se dan juntas, como sucede en el síndrome de Tourette. Algunos de los afectados sufren mucho con los tics y exclamaciones incontrolables, puesto que a menudo las personas con las que se topan reaccionan con incomprensión y rechazo. Investigadores de la Universidad de Medicina Charité han descubierto ahora la red cerebral responsable del desarrollo de los tics. Los hallazgos se publican en Brain.

Para su estudio, el grupo dirigido por Andreas Horn aprovechó una forma rara del trastorno. A partir de una búsqueda bibliográfica identificaron a 22 pacientes que presentaban la enfermedad a causa de una lesión (un traumatismo craneoencefálico o un accidente cerebrovascular). Con la ayuda de una elaborada cartografía cerebral de las lesiones, los científicos descubrieron que la mayoría de las regiones afectadas formaban parte de una red común.

Toda una red cerebral para los tics

Las áreas interconectadas que forman parte de esta red se distribuyen por casi todo el cerebro: desde la corteza insular hasta la circunvolución cingulada, que se encuentra por encima del cuerpo calloso, pasando por el tálamo y el cerebelo. Aunque las áreas individuales se habían asociado en estudios anteriores con el desarrollo de tics, indica Horn, seguía sin estar claro cuáles se encargan de desencadenar los tics y cuáles solo se encuentran activas para compensar los procesos defectuosos.

Con el objetivo de apoyar sus conclusiones, los autores dieron un paso más allá. En los casos más graves de síndrome de Tourette, cuando la medicación y la terapia conductual no ayudan, se implantan marcapasos cerebrales. En 30 de estos pacientes, el grupo utilizó escáneres cerebrales para examinar de manera detallada las áreas donde se colocaron los electrodos de estimulación cerebral profunda.

«Los pacientes con trastorno de tic grave se beneficiaron más cuando la estimulación cerebral profunda se dirigía directamente a las regiones de la red cerebral de los tics», afirma Christos Ganos, autor principal del estudio. Los investigadores esperan que sus hallazgos ayuden a mejorar el tratamiento del trastorno a través de la neuromodulación.

Anton Benz

Referencia: «A neural network for tics: insights from causal brain lesions and deep brain stimulation». Christos Ganos et al., publicado en línea en Brain, 2022.