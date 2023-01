El papel de la desecación en el origen de la vida

El origen de la vida en la Tierra encierra una notable paradoja: el agua es indispensable para la existencia de vida, pero la mayoría de las biomoléculas se forman mal, o no se forman, en el medio acuoso. Sin embargo, tales moléculas debieron surgir de manera espontánea antes de que apareciera la primera célula. Hayley Boigenzahn y John Yin, de la Universidad de Wisconsin-Madison, explican que los episodios regulares de desecación y la presencia de un mineral de origen volcánico podrían resolver esa contradicción. En un artículo publicado en Origins of Life and Evolution of Biospheres, los expertos describen el modo en que esos dos factores permiten que los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, se ensamblen en largas cadenas.

El proceso se rige por una reacción donde los componentes básicos se desprenden de agua para enlazarse y dar lugar a moléculas de mayor tamaño. No obstante, la reacción también puede ocurrir en sentido contrario: las grandes moléculas pueden unirse al agua y dividirse en compuestos más pequeños, un proceso que es más intenso cuanta más agua haya en el ambiente. Por tanto, el medio acuoso dificulta la generación de compuestos como las proteínas, los ácidos nucleicos (ARN y ADN) y los carbohidratos formados por más de un azúcar.

El mecanismo propuesto por Boigenzahn y Yin no es el primer intento de sortear ese escollo para la aparición de la vida mediante episodios regulares de desecación. Sin embargo, los autores proponen un proceso químico en dos etapas, donde la primera allana el terreno para la segunda y donde (aparte de la desecación) resulta clave la variación del pH. En su experimento, partieron de una solución alcalina de aminoácidos (en concreto, glicina) y trimetafosfato que se calentó a 90 grados Celsius. Como resultado, se produjeron dímeros (unidades compuestas por dos moléculas) de glicina, así como protones que neutralizaron la solución.

A pH neutro, esos dímeros pueden combinarse para formar cadenas más largas (oligómeros), aunque eso ocurre en raras ocasiones. Sin embargo, Boigenzahn y Yin lograron obtener cantidades relativamente grandes de oligómeros formados por tres o cuatro moléculas de glicina cuando dejaron secar los recipientes de las muestras. La mayoría de esas cadenas se formaban poco antes de que la muestra se hubiera secado por completo. El fenómeno responde probablemente a dos razones: por un lado, las moléculas de partida se concentran en un espacio cada vez más reducido a medida que el agua se evapora y, por otro, el proceso funciona mejor cuanta menos agua contiene el medio.

El papel del trimetafosfato, el otro componente de la reacción, también respalda la hipótesis de que podríamos hallarnos ante un proceso que favoreció el origen de la vida, tal y como indican otros estudios anteriores. Se trata de una molécula compuesta por un anillo de tres grupos fosfato, que se genera de manera natural en los procesos volcánicos y desempeña una función esencial en la unión de los aminoácidos. De hecho, esos tres grupos fosfato intervienen, ya sea de manera directa o indirecta, siempre que las células forman enlaces químicos. En forma de nucleótidos trifosfato, como el ATP y el GTP, proporcionan la energía necesaria para un gran número de procesos vitales. Y lo hacen con tanta eficacia que las células actuales ya no necesitan secarse para ensamblar los componentes básicos de las biomoléculas en cadenas.

Lars Fischer

Referencia: «Glycine to oligoglycine via sequential trimetaphosphate activation steps in drying environments». Hayley Boigenzahn y John Yin en Origins of Life and Evolution of Biospheres, vol. 52, págs. 249-261, 10 de diciembre de 2022.