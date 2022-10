El sexo de los hermanos no influye en la personalidad

En la personalidad de los adultos no influye el hecho de haber crecido con un hermano o una hermana, afirman investigadores dirigido por Julia Rohrer, de la Universidad de Leipzig. Hasta ahora, los expertos han considerado dos hipótesis opuestas: o bien los adolescentes imitan los rasgos de carácter de sus hermanos o bien se distancian de ellos. El resultado sería unos rasgos de personalidad típicos del género más fuertes o más débiles. Sin embargo, el equipo no ha hallado pruebas de ninguna de las dos posibilidades. Para su estudio, publicado en Psychological Science, han analizado los datos de más de 85.000 adultos procedentes de 12 grandes encuestas representativas que abarcan nueve países (Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suiza, Australia, México, China e Indonesia).

Las informaciones analizadas incluían rasgos de personalidad (tolerancia al riesgo, confianza y paciencia, entre otros), además del sexo de los hermanos. Según comprobaron, ni el sexo de un hermano menor ni el de uno mayor tuvieron un efecto en la personalidad de los encuestados. Para Steve Lindsay, psicólogo de la Universidad de Victoria y quien no participó en el trabajo, ello no significa necesariamente que los hermanos no desempeñen un papel en el desarrollo de la personalidad. Es posible que existan cambios que el estudio no haya registrado.

Con todo, el estudio sugiere que los hermanos tienen menos que ver con la personalidad en la edad adulta de lo que suele suponerse. Investigaciones anteriores han demostrado que la posición de los hermanos, es decir, si uno es el primogénito o el mediano, tampoco supone una gran diferencia.

Anton Benz

