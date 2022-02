El tamaño de la imagen importa para la memoria

En el periódico, la pantalla del teléfono inteligente, los carteles publicitarios… Constantemente estamos expuestos a múltiples escenas visuales, pero ¿qué imágenes permanecen en nuestra memoria y cuáles no? Hasta ahora, se suponía que el tamaño de la imagen en la retina no desempeñaba ningún papel. No obstante, científicos de la Universidad Bar Ilán acaban de comprobar que cuanto mayor es el tamaño de una imagen, mejor la recordamos. Así pues, puede ser más beneficioso para la memoria leer las noticias en un monitor de gran tamaño que en un móvil. Los resultados se publican en PNAS.

Se sabe que podemos recordar ciertos contenidos mejor que otros. Los rostros, por ejemplo, se graban en nuestra memoria con especial facilidad. Según los nuevos resultados, ello también resulta aplicable a una propiedad tan fundamental como es la dimensión de una representación.

Mayor capacidad cerebral

A lo largo de siete experimentos, los investigadores solicitaron a 182 voluntarios que observaran fotografías de diferente tamaño. A una distancia de 60 centímetros de la pantalla, estas tenían entre 4 y 24 centímetros de ancho y alto. A continuación, se les pidió que efectuaran una prueba de memoria. Según constataron los autores, los participantes fueron capaces de recordar las imágenes más grandes con un 20 por ciento más de precisión que las de menor tamaño. ¿Podría influir en ello el contenido de la información?

Con el fin de descartar esta posibilidad, en un experimento posterior se difuminaron las imágenes grandes, de modo que no contenían más detalles que la copia menor. Los científicos comprobaron que el efecto sobre la memoria se mantenía.

Los autores sugieren una explicación sencilla para este fenómeno: los estímulos de mayor tamaño requieren la intervención de más partes de la retina, lo que a su vez hace que se necesiten más recursos de la corteza cerebral para procesarlas. Sin embargo, a medida que el campo de visión se va llenando, el efecto disminuye. Si usted se ha sentado alguna vez en la primera fila de la sala de cine, seguro que lo ha experimentado.

Anton Benz

Referencia: «Larger images are better remembered during naturalistic encoding». Shaimaa Masarwa, Olga Kreichman y Sharon Gilaie-Dotan en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), vol. 119, n.o 4, 2022.