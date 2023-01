El truco de las ranas de cristal para volverse invisibles

Dentro de la clase de los anfibios, rica en especies singulares, las ranas de cristal vuelven a ocupar una posición destacada. Ningún otro vertebrado terrestre posee una parte inferior del cuerpo tan transparente como la suya. La piel y los músculos translúcidos hacen que sus huesos y órganos resulten visibles. Se cree que esta adaptación biológica difumina el contorno de las ranas en las hojas o las superficies sobre las que se posan, lo que dificulta que los depredadores las detecten.

Carlos Taboada, de la Universidad Duke, y su equipo han descubierto ahora que al menos las ranas de cristal de la especie Hyalinobatrachium fleischmanni utilizan un truco para aumentar su transparencia entre dos y tres veces más durante la noche: retiran casi el 90 por ciento de sus glóbulos rojos del torrente sanguíneo y los almacenan en el hígado, que contiene cristales de guanina reflectante. Cada vez que las ranas necesitan volver a estar activas, bombean de nuevo los glóbulos rojos hacia la sangre. En ese proceso, la absorción de la luz por las células hace que la transparencia se pierda.

El hecho de que esto no provoque la aglutinación de los glóbulos rojos y, por consiguiente, peligrosos coágulos sanguíneos en venas y arterias, sorprendió especialmente a los científicos, y ahora, por supuesto, abre interesantes vías de investigación para la medicina.

Daniel Lingenhöhl

Referencia: «Glassfrogs conceal blood in their liver to maintain transparency»; Carlos Taboada et al. en Science, vol. 378, págs. 1315-1320, diciembre de 2022.